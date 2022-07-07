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Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска в 13.10 мск выпустили по Александровке в ДНР пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:39
2022-07-07T13:39
2022-07-07T13:39
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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские войска в 13.10 мск выпустили по Александровке в ДНР пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.10 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Марьинка - Александровка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Раннее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в Александровке и Кременце остались без электричества 2,3 тысячи абонентов из-за обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили пять мин калибра 120 миллиметров по Александровке