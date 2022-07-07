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В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 07.07.2022
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В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 07.07.2022
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей
Семь мирных жителей погибли и 30 получили ранения за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:16
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в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли и 30 получили ранения за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 6 июля до 08:00 7 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 30 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
09:16 07.07.2022
 
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей

Штаб теробороны ДНР: за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли и 30 получили ранения за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 6 июля до 08:00 7 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 30 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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