https://ria.ru/20220707/obstrel-1800847974.html

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 07.07.2022

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей

Семь мирных жителей погибли и 30 получили ранения за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:16

2022-07-07T09:16

2022-07-07T09:16

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украина

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли и 30 получили ранения за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 6 июля до 08:00 7 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 30 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220707/donbass-1800846872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина