https://ria.ru/20220707/obstrel-1800847974.html
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 07.07.2022
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей
Семь мирных жителей погибли и 30 получили ранения за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:16
2022-07-07T09:16
2022-07-07T09:16
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли и 30 получили ранения за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 6 июля до 08:00 7 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 30 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли семь мирных жителей
Штаб теробороны ДНР: за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей