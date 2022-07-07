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Украина несколько раз обстреляла Горловку - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/obstrel-1800834214.html
Украина несколько раз обстреляла Горловку
Украина несколько раз обстреляла Горловку - РИА Новости, 07.07.2022
Украина несколько раз обстреляла Горловку
Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T06:42
2022-07-07T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Первый обстрел зафиксировали в 05:40 со стороны Курдюмовки.Второй обстрел последовал 20 минут спустя, в 06:00, со стороны Нелеповки. Украинские силовики выпустили 20 снарядов калибра 152 миллиметра.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек. В городе находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Сейчас самые часто обстреливаемые районы — Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, нато, стирол
06:42 07.07.2022 (обновлено: 09:00 07.07.2022)
 
Украина несколько раз обстреляла Горловку

Украина обстреляла Горловку снарядами калибра 155 и 152 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Первый обстрел зафиксировали в 05:40 со стороны Курдюмовки.

"Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Второй обстрел последовал 20 минут спустя, в 06:00, со стороны Нелеповки. Украинские силовики выпустили 20 снарядов калибра 152 миллиметра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек. В городе находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Сейчас самые часто обстреливаемые районы — Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда в Горловке
06:33Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли УВД в Горловке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСтирол
 
 
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