https://ria.ru/20220707/obstrel-1800834214.html

Украина несколько раз обстреляла Горловку

Украина несколько раз обстреляла Горловку - РИА Новости, 07.07.2022

Украина несколько раз обстреляла Горловку

Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T06:42

2022-07-07T06:42

2022-07-07T09:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Первый обстрел зафиксировали в 05:40 со стороны Курдюмовки.Второй обстрел последовал 20 минут спустя, в 06:00, со стороны Нелеповки. Украинские силовики выпустили 20 снарядов калибра 152 миллиметра.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек. В городе находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Сейчас самые часто обстреливаемые районы — Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220707/obstrel-1800834070.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, нато, стирол