06:42 07.07.2022 (обновлено: 09:00 07.07.2022)
Украина несколько раз обстреляла Горловку
Украина обстреляла Горловку снарядами калибра 155 и 152 миллиметра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска дважды за 20 минут обстреляли Горловку, в том числе из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Первый обстрел зафиксировали в 05:40 со стороны Курдюмовки.
"Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Второй обстрел последовал 20 минут спустя, в 06:00, со стороны Нелеповки. Украинские силовики выпустили 20 снарядов калибра 152 миллиметра.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек. В городе находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Сейчас самые часто обстреливаемые районы — Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.