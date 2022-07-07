https://ria.ru/20220707/obstrel-1800824112.html

Из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли шесть человек

Из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли шесть человек - РИА Новости, 07.07.2022

Из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе трое детей погибли в ДНР из-за обстрелов украинских войск 6 июля, сообщается в Telegram-канале представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T00:12

2022-07-07T00:12

2022-07-07T00:30

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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей погибли в ДНР из-за обстрелов украинских войск 6 июля, сообщается в Telegram-канале представительство республики в СЦКК.В представительстве добавили, что жертвами обстрелов стали мальчик и девочка 2015 года рождения, а также подросток 2005 года рождения.Указывается, что за 6 июля украинские войска выпустили по территории ДНР 235 боеприпасов различного типа.Там также уточнили, что число пострадавших за сутки достигло 24 человека, включая восемь детей.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220704/obstrel-1800174346.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина