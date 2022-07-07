00:12 07.07.2022 (обновлено: 00:30 07.07.2022)
Из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли шесть человек
Из-за обстрелов украинских войск в ДНР погибли шесть человек, в том числе трое детей
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей погибли в ДНР из-за обстрелов украинских войск 6 июля, сообщается в Telegram-канале представительство республики в СЦКК.
"Общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 6 июля 2022 года составляет 25 человек (шесть погибли, в том числе трое детей, 19 ранены)", — говорится в публикации.
В представительстве добавили, что жертвами обстрелов стали мальчик и девочка 2015 года рождения, а также подросток 2005 года рождения.
Указывается, что за 6 июля украинские войска выпустили по территории ДНР 235 боеприпасов различного типа.
Там также уточнили, что число пострадавших за сутки достигло 24 человека, включая восемь детей.
"Общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 6 июля 2022 года возросло до 30 человек (шесть погибли, в том числе трое детей, 24 ранены, включая восемь детей)", — заключили в ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.