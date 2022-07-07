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Из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли шесть человек - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/obstrel-1800824112.html
Из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли шесть человек
Из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли шесть человек - РИА Новости, 07.07.2022
Из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли шесть человек
Шесть человек, в том числе трое детей погибли в ДНР из-за обстрелов украинских войск 6 июля, сообщается в Telegram-канале представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T00:12
2022-07-07T00:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей погибли в ДНР из-за обстрелов украинских войск 6 июля, сообщается в Telegram-канале представительство республики в СЦКК.В представительстве добавили, что жертвами обстрелов стали мальчик и девочка 2015 года рождения, а также подросток 2005 года рождения.Указывается, что за 6 июля украинские войска выпустили по территории ДНР 235 боеприпасов различного типа.Там также уточнили, что число пострадавших за сутки достигло 24 человека, включая восемь детей.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220704/obstrel-1800174346.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
00:12 07.07.2022 (обновлено: 00:30 07.07.2022)
 
Из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли шесть человек

Из-за обстрелов украинских войск в ДНР погибли шесть человек, в том числе трое детей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей погибли в ДНР из-за обстрелов украинских войск 6 июля, сообщается в Telegram-канале представительство республики в СЦКК.

"Общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 6 июля 2022 года составляет 25 человек (шесть погибли, в том числе трое детей, 19 ранены)", — говорится в публикации.

В представительстве добавили, что жертвами обстрелов стали мальчик и девочка 2015 года рождения, а также подросток 2005 года рождения.
Указывается, что за 6 июля украинские войска выпустили по территории ДНР 235 боеприпасов различного типа.
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Там также уточнили, что число пострадавших за сутки достигло 24 человека, включая восемь детей.
"Общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 6 июля 2022 года возросло до 30 человек (шесть погибли, в том числе трое детей, 24 ранены, включая восемь детей)", — заключили в ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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