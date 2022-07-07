https://ria.ru/20220707/neft-1800876252.html
Рябков назвал планы Запада по нефти элементом психологической войны
Рябков назвал планы Запада по нефти элементом психологической войны - РИА Новости, 07.07.2022
Рябков назвал планы Запада по нефти элементом психологической войны
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал очередным элементом психологической войны планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:30
2022-07-07T11:30
2022-07-07T13:01
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цены на нефть
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал очередным элементом психологической войны планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ.Попытки дирижировать рынками превращаются в стержень политики Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Попытки дирижировать рынками, навязывать рынкам свои идеи, что такое хорошо, а что такое плохо, превращаются в стержень политики западной группы. Это вызывает большое сожаление", - сказал он журналистам.Планам Запада установить потолок цен на российскую нефть не суждено сбыться, Москва найдет способы получения доходов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Эти планы "антикартеля" и его создания будут обрушены, мы найдем альтернативы, мы найдем способы гарантировано обеспечивать доходы", - сказал Рябков журналистам.Он заявил, что Москва убеждается в последнее время, что многополярный мир "уже состоялся" и не все зависит от группы государств, которые возомнили себя "вершителями судеб мира".Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".
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в мире, россия, экономика, цены на нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, германия, g7
11:30 07.07.2022 (обновлено: 13:01 07.07.2022)
Рябков назвал планы Запада по нефти элементом психологической войны
Рябков назвал планы Запада ввести лимиты цен на нефть элементом психологической войны
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал очередным элементом психологической войны планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ.
"Это очередной элемент психологической войны, очередной элемент гибридной войны в воспаленном воображении тех, кто ее развязал, войны на уничтожение России. Но этим планам не суждено сбыться", - сказал он журналистам.
Попытки дирижировать рынками превращаются в стержень политики Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Попытки дирижировать рынками, навязывать рынкам свои идеи, что такое хорошо, а что такое плохо, превращаются в стержень политики западной группы. Это вызывает большое сожаление", - сказал он журналистам.
Планам Запада установить потолок цен на российскую нефть не суждено сбыться, Москва найдет способы получения доходов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Эти планы "антикартеля" и его создания будут обрушены, мы найдем альтернативы, мы найдем способы гарантировано обеспечивать доходы", - сказал Рябков журналистам.
Он заявил, что Москва убеждается в последнее время, что многополярный мир "уже состоялся" и не все зависит от группы государств, которые возомнили себя "вершителями судеб мира".
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании
, Германии
, Италии
, Канады
, США
, Франции
и Японии
) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России
и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7
"приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".