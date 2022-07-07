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Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши - РИА Новости, 07.07.2022
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Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши
Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши - РИА Новости, 07.07.2022
Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши
Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести эмбарго на товары из Польши, если их... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:53
2022-07-07T20:53
экономика
польша
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алексей нечаев
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести эмбарго на товары из Польши, если их аналоги производят в России."Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся", - сказал Нечаев на встрече Путина с лидерами фракций Государственной Думы.Нечаев отметил, что он готов совместно с Минпромторгом подготовить список таких товаров. Он также отметил, что Российские компании к этому готовы, "готовы отвечать".
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экономика, польша, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алексей нечаев
20:53 07.07.2022
 
Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши

Нечаев предложил Путину ввести эмбарго на товары из Польши, аналоги которых есть в России

© РИА Новости / Рамиль СитдиковОснователь партии "Новые люди" Алексей Нечаев
Основатель партии Новые люди Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Основатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести эмбарго на товары из Польши, если их аналоги производят в России.
"Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся", - сказал Нечаев на встрече Путина с лидерами фракций Государственной Думы.
Нечаев отметил, что он готов совместно с Минпромторгом подготовить список таких товаров. Он также отметил, что Российские компании к этому готовы, "готовы отвечать".
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ЭкономикаПольшаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Алексей Нечаев
 
 
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