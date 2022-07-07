https://ria.ru/20220707/nechaev-1801074921.html
Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши
Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши - РИА Новости, 07.07.2022
Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши
Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести эмбарго на товары из Польши, если их... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:53
2022-07-07T20:53
2022-07-07T20:53
экономика
польша
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алексей нечаев
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести эмбарго на товары из Польши, если их аналоги производят в России."Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся", - сказал Нечаев на встрече Путина с лидерами фракций Государственной Думы.Нечаев отметил, что он готов совместно с Минпромторгом подготовить список таких товаров. Он также отметил, что Российские компании к этому готовы, "готовы отвечать".
https://ria.ru/20220429/polsha-1786175361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алексей нечаев
Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши
Нечаев предложил Путину ввести эмбарго на товары из Польши, аналоги которых есть в России