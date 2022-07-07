https://ria.ru/20220707/nechaev-1801074921.html

Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши

Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши - РИА Новости, 07.07.2022

Нечаев предложил ввести эмбарго на некоторые товары из Польши

Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести эмбарго на товары из Польши, если их... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:53

2022-07-07T20:53

2022-07-07T20:53

экономика

польша

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

алексей нечаев

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести эмбарго на товары из Польши, если их аналоги производят в России."Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся", - сказал Нечаев на встрече Путина с лидерами фракций Государственной Думы.Нечаев отметил, что он готов совместно с Минпромторгом подготовить список таких товаров. Он также отметил, что Российские компании к этому готовы, "готовы отвечать".

https://ria.ru/20220429/polsha-1786175361.html

польша

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, польша, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алексей нечаев