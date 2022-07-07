https://ria.ru/20220707/nazarov-1801000106.html

Биография Максима Назарова

Биография Максима Назарова - РИА Новости, 07.07.2022

Биография Максима Назарова

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Максим Николаевич Назаров в 1994 году с отличием... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:03

2022-07-07T17:03

2022-07-07T17:03

справки

максим назаров (врио ректора ранхигс)

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Максим Николаевич Назаров в 1994 году с отличием окончил Волгоградский государственный университет по специальности "прикладная математика". Кандидат физико‑математических наук (2003). Доцент (2005). С 1995 года – преподаватель, старший преподаватель кафедры математики Качинского высшего военного авиационного училища летчиков. С 1999 года – старший преподаватель, доцент кафедры Информационных систем и математического моделирования Волгоградской академии государственной службы. С 2008 года – проректор по учебной работе Волгоградской академии государственной службы. С 2009 года – первый проректор – проректор по учебной работе Волгоградской академии государственной службы. С 2012 года – заместитель директора Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). C 5 июля 2012 года – Назаров заместитель проректора РАНХиГС. С 1 февраля 2013 года – проректор РАНХиГС. 30 июня 2022 года назначен временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, максим назаров (врио ректора ранхигс), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)