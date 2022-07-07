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Биография Максима Назарова - РИА Новости, 07.07.2022
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Биография Максима Назарова
Биография Максима Назарова - РИА Новости, 07.07.2022
Биография Максима Назарова
Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Максим Николаевич Назаров в 1994 году с отличием... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:03
2022-07-07T17:03
справки
максим назаров (врио ректора ранхигс)
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Максим Николаевич Назаров в 1994 году с отличием окончил Волгоградский государственный университет по специальности "прикладная математика". Кандидат физико‑математических наук (2003). Доцент (2005). С 1995 года – преподаватель, старший преподаватель кафедры математики Качинского высшего военного авиационного училища летчиков. С 1999 года – старший преподаватель, доцент кафедры Информационных систем и математического моделирования Волгоградской академии государственной службы. С 2008 года – проректор по учебной работе Волгоградской академии государственной службы. С 2009 года – первый проректор – проректор по учебной работе Волгоградской академии государственной службы. С 2012 года – заместитель директора Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). C 5 июля 2012 года – Назаров заместитель проректора РАНХиГС. С 1 февраля 2013 года – проректор РАНХиГС. 30 июня 2022 года назначен временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, максим назаров (врио ректора ранхигс), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
17:03 07.07.2022
 

Биография Максима Назарова

© Фото : РАНХиГСПроректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Максим Назаров
Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Максим Назаров - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : РАНХиГС
Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Максим Назаров
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Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Максим Николаевич Назаров в 1994 году с отличием окончил Волгоградский государственный университет по специальности "прикладная математика". Кандидат физико‑математических наук (2003). Доцент (2005).
С 1995 года – преподаватель, старший преподаватель кафедры математики Качинского высшего военного авиационного училища летчиков.
С 1999 года – старший преподаватель, доцент кафедры Информационных систем и математического моделирования Волгоградской академии государственной службы.
С 2008 года – проректор по учебной работе Волгоградской академии государственной службы.
С 2009 года – первый проректор – проректор по учебной работе Волгоградской академии государственной службы.
С 2012 года – заместитель директора Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
C 5 июля 2012 года – Назаров заместитель проректора РАНХиГС.
С 1 февраля 2013 года – проректор РАНХиГС.
30 июня 2022 года назначен временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМаксим Назаров (врио ректора РАНХиГС)Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 
 
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