https://ria.ru/20220707/nazarov-1801000106.html
Биография Максима Назарова
Биография Максима Назарова - РИА Новости, 07.07.2022
Биография Максима Назарова
Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Максим Николаевич Назаров в 1994 году с отличием... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:03
2022-07-07T17:03
2022-07-07T17:03
справки
максим назаров (врио ректора ранхигс)
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Максим Николаевич Назаров в 1994 году с отличием окончил Волгоградский государственный университет по специальности "прикладная математика". Кандидат физико‑математических наук (2003). Доцент (2005). С 1995 года – преподаватель, старший преподаватель кафедры математики Качинского высшего военного авиационного училища летчиков. С 1999 года – старший преподаватель, доцент кафедры Информационных систем и математического моделирования Волгоградской академии государственной службы. С 2008 года – проректор по учебной работе Волгоградской академии государственной службы. С 2009 года – первый проректор – проректор по учебной работе Волгоградской академии государственной службы. С 2012 года – заместитель директора Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). C 5 июля 2012 года – Назаров заместитель проректора РАНХиГС. С 1 февраля 2013 года – проректор РАНХиГС. 30 июня 2022 года назначен временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, максим назаров (врио ректора ранхигс), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Максим Николаевич Назаров в 1994 году с отличием окончил
Волгоградский государственный университет по специальности "прикладная математика". Кандидат физико‑математических наук (2003
). Доцент (2005).
С 1995 года – преподаватель, старший преподаватель кафедры математики Качинского высшего военного авиационного училища летчиков.
С 1999 года – старший преподаватель, доцент кафедры Информационных систем и математического моделирования Волгоградской академии государственной службы.
С 2008 года – проректор по учебной работе Волгоградской академии государственной службы.
С 2009 года – первый проректор – проректор по учебной работе Волгоградской академии государственной службы.
С 2012 года – заместитель директора Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
C 5 июля 2012 года – Назаров
заместитель проректора РАНХиГС.
С 1 февраля 2013 года – проректор РАНХиГС
.
30 июня 2022 года назначен
временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников