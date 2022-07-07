https://ria.ru/20220707/nato-1801082900.html

Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 07.07.2022

Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Нижняя палата парламента Польши (сейм) практически единогласно принял в четверг законы о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, передает РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:52

2022-07-07T21:52

2022-07-07T21:52

в мире

анджей дуда

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

швеция

финляндия

турция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg

ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) практически единогласно принял в четверг законы о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, передает корреспондент РИА Новости.За принятие в НАТО Швеции проголосовали все 442 принявших участие в голосовании депутатов. По закону о принятии Финляндии из 442 депутатов один воздержался, а один был против.Теперь законы поступят на рассмотрение в верхнюю палату парламента (сенат), а после на подпись президенту Анджею Дуде.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК).Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220705/kanada-1800546179.html

https://ria.ru/20220706/nato-1800731883.html

швеция

финляндия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, анджей дуда, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, турция, нато