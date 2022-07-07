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Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 07.07.2022
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Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 07.07.2022
Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Нижняя палата парламента Польши (сейм) практически единогласно принял в четверг законы о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, передает РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:52
2022-07-07T21:52
в мире
анджей дуда
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
швеция
финляндия
турция
нато
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) практически единогласно принял в четверг законы о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, передает корреспондент РИА Новости.За принятие в НАТО Швеции проголосовали все 442 принявших участие в голосовании депутатов. По закону о принятии Финляндии из 442 депутатов один воздержался, а один был против.Теперь законы поступят на рассмотрение в верхнюю палату парламента (сенат), а после на подпись президенту Анджею Дуде.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК).Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220705/kanada-1800546179.html
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в мире, анджей дуда, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, турция, нато
21:52 07.07.2022
 
Сейм Польши ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Сейм Польши почти единогласно ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) практически единогласно принял в четверг законы о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, передает корреспондент РИА Новости.
За принятие в НАТО Швеции проголосовали все 442 принявших участие в голосовании депутатов. По закону о принятии Финляндии из 442 депутатов один воздержался, а один был против.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Теперь законы поступят на рассмотрение в верхнюю палату парламента (сенат), а после на подпись президенту Анджею Дуде.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК).
Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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В Эстонии ратифицировали соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреАнджей ДудаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ШвецияФинляндияТурцияНАТО
 
 
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