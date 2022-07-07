https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html

Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии

Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии - РИА Новости, 07.07.2022

Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии

После недавнего саммита НАТО маски сброшены, стало очевидно, что альянс ведет гибридную войну против России и Белоруссии, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:22

2022-07-07T15:22

2022-07-07T15:42

в мире

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

белоруссия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_0:104:1546:974_1920x0_80_0_0_91abed8f44d90229cd7b21be0c1e003b.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После недавнего саммита НАТО маски сброшены, стало очевидно, что альянс ведет гибридную войну против России и Белоруссии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В ходе и после саммита НАТО в Мадриде, который состоялся совсем недавно, можно сказать, что маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведет гибридную войну и против России, и против нашего союзника - Республики Беларусь", - сказал Нарышкин журналистам в четверг в Москве по итогам встречи с руководством КГБ Белоруссии.

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, нато