https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html
Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии
Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии - РИА Новости, 07.07.2022
Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии
После недавнего саммита НАТО маски сброшены, стало очевидно, что альянс ведет гибридную войну против России и Белоруссии, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:22
2022-07-07T15:22
2022-07-07T15:42
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
белоруссия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_0:104:1546:974_1920x0_80_0_0_91abed8f44d90229cd7b21be0c1e003b.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После недавнего саммита НАТО маски сброшены, стало очевидно, что альянс ведет гибридную войну против России и Белоруссии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В ходе и после саммита НАТО в Мадриде, который состоялся совсем недавно, можно сказать, что маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведет гибридную войну и против России, и против нашего союзника - Республики Беларусь", - сказал Нарышкин журналистам в четверг в Москве по итогам встречи с руководством КГБ Белоруссии.
https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_91:0:1507:1062_1920x0_80_0_0_fa277570e211fb373fb78bd61643555f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, нато
15:22 07.07.2022 (обновлено: 15:42 07.07.2022)
Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии
Нарышкин: стало очевидно, что НАТО ведет гибридную войну против России и Белоруссии