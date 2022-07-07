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Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии - РИА Новости, 07.07.2022
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Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии
Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии - РИА Новости, 07.07.2022
Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии
После недавнего саммита НАТО маски сброшены, стало очевидно, что альянс ведет гибридную войну против России и Белоруссии, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:22
2022-07-07T15:42
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
белоруссия
нато
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После недавнего саммита НАТО маски сброшены, стало очевидно, что альянс ведет гибридную войну против России и Белоруссии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В ходе и после саммита НАТО в Мадриде, который состоялся совсем недавно, можно сказать, что маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведет гибридную войну и против России, и против нашего союзника - Республики Беларусь", - сказал Нарышкин журналистам в четверг в Москве по итогам встречи с руководством КГБ Белоруссии.
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в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, нато
15:22 07.07.2022 (обновлено: 15:42 07.07.2022)
 
Нарышкин заявил о гибридной войне НАТО против России и Белоруссии

Нарышкин: стало очевидно, что НАТО ведет гибридную войну против России и Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. После недавнего саммита НАТО маски сброшены, стало очевидно, что альянс ведет гибридную войну против России и Белоруссии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В ходе и после саммита НАТО в Мадриде, который состоялся совсем недавно, можно сказать, что маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведет гибридную войну и против России, и против нашего союзника - Республики Беларусь", - сказал Нарышкин журналистам в четверг в Москве по итогам встречи с руководством КГБ Белоруссии.
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В миреРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинБелоруссияНАТО
 
 
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