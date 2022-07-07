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Под маркой "Москвич" планируют производить четыре кроссовера и седан - РИА Новости, 07.07.2022
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Под маркой "Москвич" планируют производить четыре кроссовера и седан
Под маркой "Москвич" планируют производить четыре кроссовера и седан - РИА Новости, 07.07.2022
Под маркой "Москвич" планируют производить четыре кроссовера и седан
Четыре кроссовера и один седан планируется производить под маркой "Москвич", сообщил технологический партнер столичного завода - "КамАЗ". РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:20
2022-07-07T17:50
экономика
технологии
сергей собянин
денис мантуров
москва
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Четыре кроссовера и один седан планируется производить под маркой "Москвич", сообщил технологический партнер столичного завода - "КамАЗ".Правительство Москвы и "КамАЗ" в среду подписали соглашение о сотрудничестве. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором - их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим начинается разработка собственной автоплатформы.Новый модельный ряд был продемонстрирован во время церемонии подписания. В распоряжении РИА Новости есть соответствующие фотографии. Согласно снимкам и дополнительной информации к ним, первый кроссовер напоминает китайский JAC X4 (мощность двигателя 120-140 лошадиных сил в зависимости от комплектации), второй его электрическая копия (100 л.с.), третий похож на JAC X6 (150 л.с.), четвертый - на JAC X7 (180 л.с.). Также в линейке предусмотрен седан, внешне напоминающий модель суббренда JAC - Sehol A5 Plus (190 л.с.).Планируется, что правительство Москвы совместно с правительством России сформируют долгосрочный заказ на продукцию "Москвича", а также будет инвестировать в развитие автокомпонентной базы. В результате будет создано полномасштабное отечественное автопроизводство, включающее головной московский завод и несколько сотен поставщиков автокомпонентов. Это позволит локализовать в России критически важные технологии автопрома и обеспечить работой около 40 тысяч человек, заверили в мэрии.Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство намерено поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, а разработка новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР.
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экономика, технологии, сергей собянин, денис мантуров, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности
17:20 07.07.2022 (обновлено: 17:50 07.07.2022)
 
Под маркой "Москвич" планируют производить четыре кроссовера и седан

"КамАЗ": под маркой "Москвич" планируют производить четыре кроссовера и седан

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСборочный цех автомобильного завода "Москвич"
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сборочный цех автомобильного завода "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Четыре кроссовера и один седан планируется производить под маркой "Москвич", сообщил технологический партнер столичного завода - "КамАЗ".
"До конца 2022 года будет выпущено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году – 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч авто, соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год. Под маркой "Москвич" планируется выпускать пять моделей: в линейке продукции – четыре кроссовера и один седан", - говорится в сообщении.
Правительство Москвы и "КамАЗ" в среду подписали соглашение о сотрудничестве. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором - их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим начинается разработка собственной автоплатформы.
Новый модельный ряд был продемонстрирован во время церемонии подписания. В распоряжении РИА Новости есть соответствующие фотографии. Согласно снимкам и дополнительной информации к ним, первый кроссовер напоминает китайский JAC X4 (мощность двигателя 120-140 лошадиных сил в зависимости от комплектации), второй его электрическая копия (100 л.с.), третий похож на JAC X6 (150 л.с.), четвертый - на JAC X7 (180 л.с.). Также в линейке предусмотрен седан, внешне напоминающий модель суббренда JAC - Sehol A5 Plus (190 л.с.).
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 19:58
Минпромторг намерен поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич"
Планируется, что правительство Москвы совместно с правительством России сформируют долгосрочный заказ на продукцию "Москвича", а также будет инвестировать в развитие автокомпонентной базы. В результате будет создано полномасштабное отечественное автопроизводство, включающее головной московский завод и несколько сотен поставщиков автокомпонентов. Это позволит локализовать в России критически важные технологии автопрома и обеспечить работой около 40 тысяч человек, заверили в мэрии.
Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство намерено поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, а разработка новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР.
 
ЭкономикаТехнологииСергей СобянинДенис МантуровМоскваРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленности
 
 
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