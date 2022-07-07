https://ria.ru/20220707/moskvich-1801010979.html

Под маркой "Москвич" планируют производить четыре кроссовера и седан

Под маркой "Москвич" планируют производить четыре кроссовера и седан - РИА Новости, 07.07.2022

Под маркой "Москвич" планируют производить четыре кроссовера и седан

Четыре кроссовера и один седан планируется производить под маркой "Москвич", сообщил технологический партнер столичного завода - "КамАЗ". РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:20

2022-07-07T17:20

2022-07-07T17:50

экономика

технологии

сергей собянин

денис мантуров

москва

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Четыре кроссовера и один седан планируется производить под маркой "Москвич", сообщил технологический партнер столичного завода - "КамАЗ".Правительство Москвы и "КамАЗ" в среду подписали соглашение о сотрудничестве. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором - их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим начинается разработка собственной автоплатформы.Новый модельный ряд был продемонстрирован во время церемонии подписания. В распоряжении РИА Новости есть соответствующие фотографии. Согласно снимкам и дополнительной информации к ним, первый кроссовер напоминает китайский JAC X4 (мощность двигателя 120-140 лошадиных сил в зависимости от комплектации), второй его электрическая копия (100 л.с.), третий похож на JAC X6 (150 л.с.), четвертый - на JAC X7 (180 л.с.). Также в линейке предусмотрен седан, внешне напоминающий модель суббренда JAC - Sehol A5 Plus (190 л.с.).Планируется, что правительство Москвы совместно с правительством России сформируют долгосрочный заказ на продукцию "Москвича", а также будет инвестировать в развитие автокомпонентной базы. В результате будет создано полномасштабное отечественное автопроизводство, включающее головной московский завод и несколько сотен поставщиков автокомпонентов. Это позволит локализовать в России критически важные технологии автопрома и обеспечить работой около 40 тысяч человек, заверили в мэрии.Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство намерено поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, а разработка новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР.

https://ria.ru/20220706/moskvich-1800796333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, сергей собянин, денис мантуров, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности