Путин назвал выпуск "Москвичей" непростой задачей
Путин заявил, что вся страна ждет результатов проекта по возрождению бренда "Москвич"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал проект по выпуску автомобилей "Москвич" непростым вызовом и отметил, что вся страна ждет результатов.
"Вы сказали о проекте предприятия "Москвич". Это вызов непростой", - сказал Путин, общаясь с победителями конкурса "Лидеры России". При этом президент подчеркнул, что нужно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий. "Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть", - добавил Путин.
Правительство Москвы и "Камаз" в среду подписали соглашение о сотрудничестве. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором - их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим начинается разработка собственной автоплатформы.
Планируется, что правительство Москвы совместно с правительством России сформируют долгосрочный заказ на продукцию "Москвича", а также будет инвестировать в развитие автокомпонентной базы. В результате будет создано полномасштабное отечественное автопроизводство, включающее головной московский завод и несколько сотен поставщиков автокомпонентов. Это позволит локализовать в России критически важные технологии автопрома и обеспечить работой около 40 тысяч человек, заверили в мэрии.
Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство намерено поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, а разработка новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР.