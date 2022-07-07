https://ria.ru/20220707/moskvich-1800999694.html

Путин назвал выпуск "Москвичей" непростой задачей

Путин назвал выпуск "Москвичей" непростой задачей - РИА Новости, 07.07.2022

Путин назвал выпуск "Москвичей" непростой задачей

Президент России Владимир Путин назвал проект по выпуску автомобилей "Москвич" непростым вызовом и отметил, что вся страна ждет результатов. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:57

2022-07-07T16:57

2022-07-07T16:57

экономика

технологии

россия

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

"лидеры россии"

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал проект по выпуску автомобилей "Москвич" непростым вызовом и отметил, что вся страна ждет результатов."Вы сказали о проекте предприятия "Москвич". Это вызов непростой", - сказал Путин, общаясь с победителями конкурса "Лидеры России". При этом президент подчеркнул, что нужно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий. "Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть", - добавил Путин.Правительство Москвы и "Камаз" в среду подписали соглашение о сотрудничестве. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором - их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим начинается разработка собственной автоплатформы.Планируется, что правительство Москвы совместно с правительством России сформируют долгосрочный заказ на продукцию "Москвича", а также будет инвестировать в развитие автокомпонентной базы. В результате будет создано полномасштабное отечественное автопроизводство, включающее головной московский завод и несколько сотен поставщиков автокомпонентов. Это позволит локализовать в России критически важные технологии автопрома и обеспечить работой около 40 тысяч человек, заверили в мэрии.Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство намерено поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, а разработка новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР.

https://ria.ru/20220706/moskvich-1800689111.html

https://ria.ru/20220617/avtomobili-1796356647.html

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Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, "лидеры россии"