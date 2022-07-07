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Путин назвал выпуск "Москвичей" непростой задачей - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин назвал выпуск "Москвичей" непростой задачей
Путин назвал выпуск "Москвичей" непростой задачей - РИА Новости, 07.07.2022
Путин назвал выпуск "Москвичей" непростой задачей
Президент России Владимир Путин назвал проект по выпуску автомобилей "Москвич" непростым вызовом и отметил, что вся страна ждет результатов. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:57
2022-07-07T16:57
экономика
технологии
россия
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
"лидеры россии"
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал проект по выпуску автомобилей "Москвич" непростым вызовом и отметил, что вся страна ждет результатов."Вы сказали о проекте предприятия "Москвич". Это вызов непростой", - сказал Путин, общаясь с победителями конкурса "Лидеры России". При этом президент подчеркнул, что нужно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий. "Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть", - добавил Путин.Правительство Москвы и "Камаз" в среду подписали соглашение о сотрудничестве. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором - их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим начинается разработка собственной автоплатформы.Планируется, что правительство Москвы совместно с правительством России сформируют долгосрочный заказ на продукцию "Москвича", а также будет инвестировать в развитие автокомпонентной базы. В результате будет создано полномасштабное отечественное автопроизводство, включающее головной московский завод и несколько сотен поставщиков автокомпонентов. Это позволит локализовать в России критически важные технологии автопрома и обеспечить работой около 40 тысяч человек, заверили в мэрии.Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство намерено поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, а разработка новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР.
https://ria.ru/20220706/moskvich-1800689111.html
https://ria.ru/20220617/avtomobili-1796356647.html
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экономика, технологии, россия, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, "лидеры россии"
16:57 07.07.2022
 
Путин назвал выпуск "Москвичей" непростой задачей

Путин заявил, что вся страна ждет результатов проекта по возрождению бренда "Москвич"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал проект по выпуску автомобилей "Москвич" непростым вызовом и отметил, что вся страна ждет результатов.
"Вы сказали о проекте предприятия "Москвич". Это вызов непростой", - сказал Путин, общаясь с победителями конкурса "Лидеры России". При этом президент подчеркнул, что нужно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий. "Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть", - добавил Путин.
Директор Московского автомобильного завода Москвич Дмитрий Пронин и мэр Москвы Сергей Собянин в производственном цехе завода Москвич. 6 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 14:55
Собянин сообщил о начале разработки платформы для электромобилей "Москвич"
Правительство Москвы и "Камаз" в среду подписали соглашение о сотрудничестве. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором - их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим начинается разработка собственной автоплатформы.
Планируется, что правительство Москвы совместно с правительством России сформируют долгосрочный заказ на продукцию "Москвича", а также будет инвестировать в развитие автокомпонентной базы. В результате будет создано полномасштабное отечественное автопроизводство, включающее головной московский завод и несколько сотен поставщиков автокомпонентов. Это позволит локализовать в России критически важные технологии автопрома и обеспечить работой около 40 тысяч человек, заверили в мэрии.
Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство намерено поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич": на локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, а разработка новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР.
Логотип автомобиля Волга - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 22:41
В России планируют возродить автомобильные бренды "Волга" и "Победа"
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир Путин"Лидеры России"
 
 
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