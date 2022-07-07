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Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров - РИА Новости, 07.07.2022
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Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров
Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров - РИА Новости, 07.07.2022
Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров
Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары до 5%. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:47
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владимир путин
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары до 5%."Есть предложение снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые продовольственные товары, детские товары и лекарства до 5 %", - сказал он в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями думских фракций.
https://ria.ru/20220707/mironov-1801070012.html
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владимир путин, россия, сергей миронов
20:47 07.07.2022
 
Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров

Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРабота штаба кандидата в президенты РФ С. Миронова
Работа штаба кандидата в президенты РФ С. Миронова - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары до 5%.
"Есть предложение снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые продовольственные товары, детские товары и лекарства до 5 %", - сказал он в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями думских фракций.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 20:35
Миронов предложил упростить предоставление гражданства для жителей Харькова
 
Владимир ПутинРоссияСергей Миронов
 
 
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