https://ria.ru/20220707/mironov-1801072519.html
Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров
Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров - РИА Новости, 07.07.2022
Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров
Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары до 5%. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:47
2022-07-07T20:47
2022-07-07T20:47
владимир путин
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары до 5%."Есть предложение снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые продовольственные товары, детские товары и лекарства до 5 %", - сказал он в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями думских фракций.
https://ria.ru/20220707/mironov-1801070012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сергей миронов
Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров
Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары