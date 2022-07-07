https://ria.ru/20220707/mironov-1801072519.html

Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров

Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров - РИА Новости, 07.07.2022

Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на ряд товаров

Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары до 5%. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:47

2022-07-07T20:47

2022-07-07T20:47

владимир путин

россия

сергей миронов

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые товары до 5%."Есть предложение снизить налог на добавленную стоимость на социально значимые продовольственные товары, детские товары и лекарства до 5 %", - сказал он в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями думских фракций.

https://ria.ru/20220707/mironov-1801070012.html

россия

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Евгения Нефедова

владимир путин, россия, сергей миронов