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Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась на испытаниях - РИА Новости, 07.07.2022
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Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась на испытаниях
Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась на испытаниях - РИА Новости, 07.07.2022
Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась на испытаниях
Ракета-носитель Minotaur взорвалась во время тестового запуска, сообщили в ВВС США. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:42
2022-07-07T19:35
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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Ракета-носитель Minotaur взорвалась во время тестового запуска, сообщили в ВВС США.Причины случившегося установит специально созданная группа, отмечается в сообщении.Твердотопливная ракета Minotaur используется Министерством обороны США для выведения на орбиту военных и разведывательных аппаратов.Американские СМИ ранее сообщали, что испытание планировалось в поддержку разработки нового возвращаемого аппарата ВВС, который, в свою очередь, использовался бы для будущей межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel.На прошлой неделе американские войска провалили испытания гиперзвуковой ракеты — отказ произошел после включения двигателя, и ее не удалось запустить. Это уже второй неудачный тест в рамках программы неядерного быстрого удара Conventional Prompt Strike. Баллистическую ракету с планирующим блоком предполагается запускать с подлодок типа "Вирджиния".
https://ria.ru/20220707/glonass-1800896208.html
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космос - риа наука, министерство обороны сша, сша
18:42 07.07.2022 (обновлено: 19:35 07.07.2022)
 
Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась на испытаниях

ВВС США сообщили о взрыве ракеты-носителя Minotaur во время тестового запуска

© Фото : Northrop Grumman / Thom BaurРакета Minotaur IV перед стартом
Ракета Minotaur IV перед стартом - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Northrop Grumman / Thom Baur
Ракета Minotaur IV перед стартом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Ракета-носитель Minotaur взорвалась во время тестового запуска, сообщили в ВВС США.

"Никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Причины случившегося установит специально созданная группа, отмечается в сообщении.
Твердотопливная ракета Minotaur используется Министерством обороны США для выведения на орбиту военных и разведывательных аппаратов.
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Американские СМИ ранее сообщали, что испытание планировалось в поддержку разработки нового возвращаемого аппарата ВВС, который, в свою очередь, использовался бы для будущей межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel.
На прошлой неделе американские войска провалили испытания гиперзвуковой ракеты — отказ произошел после включения двигателя, и ее не удалось запустить. Это уже второй неудачный тест в рамках программы неядерного быстрого удара Conventional Prompt Strike. Баллистическую ракету с планирующим блоком предполагается запускать с подлодок типа "Вирджиния".
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