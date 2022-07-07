https://ria.ru/20220707/minotaur-1801042478.html

Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась на испытаниях

Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась на испытаниях - РИА Новости, 07.07.2022

Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась на испытаниях

Ракета-носитель Minotaur взорвалась во время тестового запуска, сообщили в ВВС США. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:42

2022-07-07T18:42

2022-07-07T19:35

космос - риа наука

министерство обороны сша

сша

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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Ракета-носитель Minotaur взорвалась во время тестового запуска, сообщили в ВВС США.Причины случившегося установит специально созданная группа, отмечается в сообщении.Твердотопливная ракета Minotaur используется Министерством обороны США для выведения на орбиту военных и разведывательных аппаратов.Американские СМИ ранее сообщали, что испытание планировалось в поддержку разработки нового возвращаемого аппарата ВВС, который, в свою очередь, использовался бы для будущей межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel.На прошлой неделе американские войска провалили испытания гиперзвуковой ракеты — отказ произошел после включения двигателя, и ее не удалось запустить. Это уже второй неудачный тест в рамках программы неядерного быстрого удара Conventional Prompt Strike. Баллистическую ракету с планирующим блоком предполагается запускать с подлодок типа "Вирджиния".

https://ria.ru/20220707/glonass-1800896208.html

https://ria.ru/20220617/oruzhie-1796209967.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, министерство обороны сша, сша