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США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины
США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины - РИА Новости, 07.07.2022
США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины
США вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:58
2022-07-07T14:58
2022-07-07T15:01
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Ранее генерал заявил, что в ходе спецоперации ВС РФ был получен доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине (2005-2016 годы).
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
14:58 07.07.2022 (обновлено: 15:01 07.07.2022)
США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины
Минобороны: США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины