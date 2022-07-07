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США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины

США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины - РИА Новости, 07.07.2022

США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины

США вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:58

2022-07-07T14:58

2022-07-07T15:01

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Ранее генерал заявил, что в ходе спецоперации ВС РФ был получен доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине (2005-2016 годы).

https://ria.ru/20220630/doklad-1799298670.html

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