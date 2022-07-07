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США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины - РИА Новости, 07.07.2022
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США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины
США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины - РИА Новости, 07.07.2022
США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины
США вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:58
2022-07-07T15:01
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украина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Ранее генерал заявил, что в ходе спецоперации ВС РФ был получен доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине (2005-2016 годы).
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
14:58 07.07.2022 (обновлено: 15:01 07.07.2022)
 
США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины

Минобороны: США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины

© РИА Новости / Илья НаймушинРабота в лаборатории
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Работа в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Ранее генерал заявил, что в ходе спецоперации ВС РФ был получен доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине (2005-2016 годы).
"Деятельность Управления по снижению угрозы минобороны США оценивается положительно: организации удалось вывезти в Соединенные Штаты национальную коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение) эпидситуации", - сказал он.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:44
Комиссия по биолабораториям США на Украине представит доклад Путину
 
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