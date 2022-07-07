https://ria.ru/20220707/minoborony-1800880907.html
ВКС поразили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
ВКС поразили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
ВКС поразили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
ВКС РФ поразили в Донецкой народной республике склады с боеприпасами, где находились до 350 военных Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:42
2022-07-07T11:42
2022-07-07T11:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
украина
россия
артемовск
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. ВКС РФ поразили в Донецкой народной республике склады с боеприпасами, где находились до 350 военных Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе города Артемовск Донецкой народной республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На уничтоженных объектах находились до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.В Минобороны отметили, что на этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы.
https://ria.ru/20220707/samolety-1800882993.html
донецкая народная республика
украина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина, россия, артемовск, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
11:42 07.07.2022 (обновлено: 11:49 07.07.2022)
ВКС поразили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
ВКС поразили пункты временной дислокации ВСУ в районе Артемовска и склады с боеприпасами