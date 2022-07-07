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В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20 - РИА Новости, 07.07.2022
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В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20
В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20 - РИА Новости, 07.07.2022
В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ужина в рамках заседания "Группы двадцати" провёл ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:35
2022-07-07T20:51
в мире
россия
сша
бали
большая двадцатка
саммит g20
энтони блинкен
сергей лавров
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ДЕНПАСАР, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ужина в рамках заседания "Группы двадцати" провёл ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Министерская встреча G20 проходит на индонезийском острове Бали 7-8 июля. Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров на полях мероприятия проведёт ряд встреч, при этом переговоров с Блинкеном не запланировано.
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в мире, россия, сша, бали, большая двадцатка, саммит g20, энтони блинкен, сергей лавров
16:35 07.07.2022 (обновлено: 20:51 07.07.2022)
 
В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20

Захарова: Лавров на ужине G20 не заметил отсутствия не пришедших туда министров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ДЕНПАСАР, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ужина в рамках заседания "Группы двадцати" провёл ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Лавров в ходе ужина провёл целый ряд двусторонних контактов и не заметил отсутствия как выясняется бойкотирующих", - сказала она, отвечая на вопрос общался ли Лавров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе мероприятия "двадцатки".
Министерская встреча G20 проходит на индонезийском острове Бали 7-8 июля. Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров на полях мероприятия проведёт ряд встреч, при этом переговоров с Блинкеном не запланировано.
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В миреРоссияСШАБалиБольшая двадцаткаСаммит G20Энтони БлинкенСергей Лавров
 
 
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