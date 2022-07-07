https://ria.ru/20220707/mid-1800990131.html
В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20
В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20 - РИА Новости, 07.07.2022
В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ужина в рамках заседания "Группы двадцати" провёл ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:35
2022-07-07T16:35
2022-07-07T20:51
в мире
россия
сша
бали
большая двадцатка
саммит g20
энтони блинкен
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
ДЕНПАСАР, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ужина в рамках заседания "Группы двадцати" провёл ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Министерская встреча G20 проходит на индонезийском острове Бали 7-8 июля. Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров на полях мероприятия проведёт ряд встреч, при этом переговоров с Блинкеном не запланировано.
https://ria.ru/20220705/ssha-1800533620.html
россия
сша
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, бали, большая двадцатка, саммит g20, энтони блинкен, сергей лавров
16:35 07.07.2022 (обновлено: 20:51 07.07.2022)
В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20
Захарова: Лавров на ужине G20 не заметил отсутствия не пришедших туда министров