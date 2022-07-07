https://ria.ru/20220707/mid-1800990131.html

В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20

В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20 - РИА Новости, 07.07.2022

В МИД с иронией ответили на вопрос о встрече Лаврова и Блинкена на G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ужина в рамках заседания "Группы двадцати" провёл ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:35

2022-07-07T16:35

2022-07-07T20:51

в мире

россия

сша

бали

большая двадцатка

саммит g20

энтони блинкен

сергей лавров

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ДЕНПАСАР, 7 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ужина в рамках заседания "Группы двадцати" провёл ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Министерская встреча G20 проходит на индонезийском острове Бали 7-8 июля. Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров на полях мероприятия проведёт ряд встреч, при этом переговоров с Блинкеном не запланировано.

https://ria.ru/20220705/ssha-1800533620.html

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в мире, россия, сша, бали, большая двадцатка, саммит g20, энтони блинкен, сергей лавров