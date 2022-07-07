17:09 07.07.2022 (обновлено: 19:31 07.07.2022)
В Мелитополе открыли памятник Павлу Судоплатову
В Мелитополе открыли памятник разведчику Судоплатову, ликвидировавшему лидера ОУН*
© РИА НовостиОткрытие бюста Павла Судоплатова в Мелитополе
© РИА Новости
Открытие бюста Павла Судоплатова в Мелитополе
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. В Мелитополе на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса открыли памятник уроженцу этого города Павлу Судоплатову, легендарному сотруднику советских спецслужб, борцу с украинским национализмом, ликвидировавшему лидера ОУН* Евгения Коновальца. В открытии памятника принял участие глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Памятник был установлен в день 115-летия Судоплатова, в рамках программы Российского военно-исторического общества, целью которой является сохранение памяти о выдающихся земляках.
"Всех поздравляю с этим праздником, это настоящий праздник для нашей Родины, для нашей малой Родины – Мелитополя, и для нашей большой Родины – Советского Союза, а сейчас Большой России, в братские народы которой мы стремимся, я думаю, что после референдума мы будем там", - сказал на церемонии открытия глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сегодня мы возвращаемся в родную гавань, и для нас важно восстановить историческую справедливость и показать, что это наш герой и мы наших героев помним. После переворота в Киеве, с 2014 по 2022 год, в городе Запорожье, до сих пор находящемся, к сожалению, под контролем режима Зеленского, каждый год появлялись билборды с поздравлениями Павла Анатольевича Судоплатова с Днем рождения, после этого СБУ возбуждают уголовные дела, ищут виновных. Даже на билбордах они его боятся, потому что понимают, что расплата неминуема за все военные преступления и всех нацистов ждет такой же конец, который пришел Бандере и Шухевичу", - сказал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Второй бюст Судоплатову будет открыт в Москве, где 1941 году под руководством разведчика формировалась отдельная мотострелковая бригада особого назначения для решения разведывательно-диверсионных задач в тылу противника.
В четверг исполняется 115 лет со дня рождения легендарного сотрудника отечественных органов госбезопасности генерал-лейтенанта Павла Судоплатова. Уроженец Мелитополя, он внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом. Именно он, действуя под псевдонимом Валюх, 23 мая 1938 года в нидерландском Роттердаме передал Коновальцу бомбу, искусно изготовленную советскими спецслужбами и замаскированную под расписанную украинским узором коробку шоколадных конфет, которые обожал главарь ОУН*.
Судоплатов работал в советских органах госбезопасности с середины 1920-х годов. В советской внешней разведке - с 1932 года. В 1939-1946 годах - заместитель начальника внешней разведки НКВД-НКГБ. В ноябре-декабре 1938 года исполнял обязанности начальника советской внешней разведки.
В годы Великой Отечественной войны Судоплатов возглавлял 4-е Управление НКВД - НКГБ, которое занималось разведывательно-диверсионной работой в тылу врага. Сотрудники разведывательно-диверсионных групп проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях и с любым оружием в руках. На их боевом счету - десятки тысяч уничтоженных гитлеровских солдат и офицеров, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог.
В летопись отечественных спецслужб вошла и проведенная под эгидой 4-го Управления трехэтапная операция "Монастырь-Курьеры-Березино". В рамках нее проводились радиоигры с целью "скармливания" германской разведке стратегически важной дезинформации о планах Красной армии; задержания немецких агентов, прибывавших в Москву в качестве разведчиков и курьеров; сковывания сил гитлеровцев на территории Белоруссии.
На основе полученного огромного оперативно-боевого опыта под руководством Судоплатова после войны были заложены основы разведывательно-диверсионных операций за рубежом на важнейших военно-стратегических объектах, базах и коммуникациях стран НАТО в "особый период". Те наработки впоследствии оказались востребованы при создании подразделения специального назначения КГБ СССР "Вымпел".
* Организация признана экстремистской и запрещена в России