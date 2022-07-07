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В Мелитополе открыли памятник Павлу Судоплатову - РИА Новости, 07.07.2022
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В Мелитополе открыли памятник Павлу Судоплатову
В Мелитополе открыли памятник Павлу Судоплатову - РИА Новости, 07.07.2022
В Мелитополе открыли памятник Павлу Судоплатову
В Мелитополе на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса открыли памятник уроженцу этого города Павлу Судоплатову, легендарному сотруднику советских спецслужб,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:09
2022-07-07T19:31
в мире
запорожская область
мелитополь
организация украинских националистов
москва
евгений балицкий
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. В Мелитополе на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса открыли памятник уроженцу этого города Павлу Судоплатову, легендарному сотруднику советских спецслужб, борцу с украинским национализмом, ликвидировавшему лидера ОУН* Евгения Коновальца. В открытии памятника принял участие глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Памятник был установлен в день 115-летия Судоплатова, в рамках программы Российского военно-исторического общества, целью которой является сохранение памяти о выдающихся земляках."Всех поздравляю с этим праздником, это настоящий праздник для нашей Родины, для нашей малой Родины – Мелитополя, и для нашей большой Родины – Советского Союза, а сейчас Большой России, в братские народы которой мы стремимся, я думаю, что после референдума мы будем там", - сказал на церемонии открытия глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Сегодня мы возвращаемся в родную гавань, и для нас важно восстановить историческую справедливость и показать, что это наш герой и мы наших героев помним. После переворота в Киеве, с 2014 по 2022 год, в городе Запорожье, до сих пор находящемся, к сожалению, под контролем режима Зеленского, каждый год появлялись билборды с поздравлениями Павла Анатольевича Судоплатова с Днем рождения, после этого СБУ возбуждают уголовные дела, ищут виновных. Даже на билбордах они его боятся, потому что понимают, что расплата неминуема за все военные преступления и всех нацистов ждет такой же конец, который пришел Бандере и Шухевичу", - сказал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Второй бюст Судоплатову будет открыт в Москве, где 1941 году под руководством разведчика формировалась отдельная мотострелковая бригада особого назначения для решения разведывательно-диверсионных задач в тылу противника.В четверг исполняется 115 лет со дня рождения легендарного сотрудника отечественных органов госбезопасности генерал-лейтенанта Павла Судоплатова. Уроженец Мелитополя, он внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом. Именно он, действуя под псевдонимом Валюх, 23 мая 1938 года в нидерландском Роттердаме передал Коновальцу бомбу, искусно изготовленную советскими спецслужбами и замаскированную под расписанную украинским узором коробку шоколадных конфет, которые обожал главарь ОУН*.Судоплатов работал в советских органах госбезопасности с середины 1920-х годов. В советской внешней разведке - с 1932 года. В 1939-1946 годах - заместитель начальника внешней разведки НКВД-НКГБ. В ноябре-декабре 1938 года исполнял обязанности начальника советской внешней разведки.В годы Великой Отечественной войны Судоплатов возглавлял 4-е Управление НКВД - НКГБ, которое занималось разведывательно-диверсионной работой в тылу врага. Сотрудники разведывательно-диверсионных групп проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях и с любым оружием в руках. На их боевом счету - десятки тысяч уничтоженных гитлеровских солдат и офицеров, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог.В летопись отечественных спецслужб вошла и проведенная под эгидой 4-го Управления трехэтапная операция "Монастырь-Курьеры-Березино". В рамках нее проводились радиоигры с целью "скармливания" германской разведке стратегически важной дезинформации о планах Красной армии; задержания немецких агентов, прибывавших в Москву в качестве разведчиков и курьеров; сковывания сил гитлеровцев на территории Белоруссии.На основе полученного огромного оперативно-боевого опыта под руководством Судоплатова после войны были заложены основы разведывательно-диверсионных операций за рубежом на важнейших военно-стратегических объектах, базах и коммуникациях стран НАТО в "особый период". Те наработки впоследствии оказались востребованы при создании подразделения специального назначения КГБ СССР "Вымпел".* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, запорожская область, мелитополь, организация украинских националистов, москва, евгений балицкий
17:09 07.07.2022 (обновлено: 19:31 07.07.2022)
 
В Мелитополе открыли памятник Павлу Судоплатову

В Мелитополе открыли памятник разведчику Судоплатову, ликвидировавшему лидера ОУН*

© РИА НовостиОткрытие бюста Павла Судоплатова в Мелитополе
Открытие бюста Павла Судоплатова в Мелитополе
© РИА Новости
Открытие бюста Павла Судоплатова в Мелитополе
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. В Мелитополе на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса открыли памятник уроженцу этого города Павлу Судоплатову, легендарному сотруднику советских спецслужб, борцу с украинским национализмом, ликвидировавшему лидера ОУН* Евгения Коновальца. В открытии памятника принял участие глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Памятник был установлен в день 115-летия Судоплатова, в рамках программы Российского военно-исторического общества, целью которой является сохранение памяти о выдающихся земляках.
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Вчера, 05:30
Стала известна версия нидерландской полиции о ликвидации главаря ОУН*
"Всех поздравляю с этим праздником, это настоящий праздник для нашей Родины, для нашей малой Родины – Мелитополя, и для нашей большой Родины – Советского Союза, а сейчас Большой России, в братские народы которой мы стремимся, я думаю, что после референдума мы будем там", - сказал на церемонии открытия глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сегодня мы возвращаемся в родную гавань, и для нас важно восстановить историческую справедливость и показать, что это наш герой и мы наших героев помним. После переворота в Киеве, с 2014 по 2022 год, в городе Запорожье, до сих пор находящемся, к сожалению, под контролем режима Зеленского, каждый год появлялись билборды с поздравлениями Павла Анатольевича Судоплатова с Днем рождения, после этого СБУ возбуждают уголовные дела, ищут виновных. Даже на билбордах они его боятся, потому что понимают, что расплата неминуема за все военные преступления и всех нацистов ждет такой же конец, который пришел Бандере и Шухевичу", - сказал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Второй бюст Судоплатову будет открыт в Москве, где 1941 году под руководством разведчика формировалась отдельная мотострелковая бригада особого назначения для решения разведывательно-диверсионных задач в тылу противника.
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26 мая, 15:56Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе переименовали улицу имени теоретика украинского национализма
В четверг исполняется 115 лет со дня рождения легендарного сотрудника отечественных органов госбезопасности генерал-лейтенанта Павла Судоплатова. Уроженец Мелитополя, он внес огромный личный вклад в борьбу с украинским национализмом. Именно он, действуя под псевдонимом Валюх, 23 мая 1938 года в нидерландском Роттердаме передал Коновальцу бомбу, искусно изготовленную советскими спецслужбами и замаскированную под расписанную украинским узором коробку шоколадных конфет, которые обожал главарь ОУН*.
Судоплатов работал в советских органах госбезопасности с середины 1920-х годов. В советской внешней разведке - с 1932 года. В 1939-1946 годах - заместитель начальника внешней разведки НКВД-НКГБ. В ноябре-декабре 1938 года исполнял обязанности начальника советской внешней разведки.
В годы Великой Отечественной войны Судоплатов возглавлял 4-е Управление НКВД - НКГБ, которое занималось разведывательно-диверсионной работой в тылу врага. Сотрудники разведывательно-диверсионных групп проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях и с любым оружием в руках. На их боевом счету - десятки тысяч уничтоженных гитлеровских солдат и офицеров, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог.
У памятника командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича в селе Белогорща прошли мероприятия, посвященные 60-летней годовщине со дня гибели - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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"Скрытая угроза". Как на Украине громили бандеровское подполье
В летопись отечественных спецслужб вошла и проведенная под эгидой 4-го Управления трехэтапная операция "Монастырь-Курьеры-Березино". В рамках нее проводились радиоигры с целью "скармливания" германской разведке стратегически важной дезинформации о планах Красной армии; задержания немецких агентов, прибывавших в Москву в качестве разведчиков и курьеров; сковывания сил гитлеровцев на территории Белоруссии.
На основе полученного огромного оперативно-боевого опыта под руководством Судоплатова после войны были заложены основы разведывательно-диверсионных операций за рубежом на важнейших военно-стратегических объектах, базах и коммуникациях стран НАТО в "особый период". Те наработки впоследствии оказались востребованы при создании подразделения специального назначения КГБ СССР "Вымпел".
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
Геворк Вартанян
31 мая, 11:15
В Москве открыли памятник разведчику-нелегалу Вартаняну
 
В миреЗапорожская областьМелитопольОрганизация украинских националистовМоскваЕвгений Балицкий
 
 
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