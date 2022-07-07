https://ria.ru/20220707/medali-1800876401.html

Новосибирским супружеским парам вручат медали "За любовь и верность"

Новосибирским супружеским парам вручат медали "За любовь и верность" - РИА Новости, 07.07.2022

Новосибирским супружеским парам вручат медали "За любовь и верность"

Семьдесят супружеских пар – жителей Новосибирской области, имеющих "стаж" брака 35 и более лет, в этом году удостоят медалей "За любовь и верность", сообщает в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:31

2022-07-07T11:31

2022-07-07T11:31

общество

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Семьдесят супружеских пар – жителей Новосибирской области, имеющих "стаж" брака 35 и более лет, в этом году удостоят медалей "За любовь и верность", сообщает в четверг облправительство.Решение о награждении принято оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в России. Награды будут вручены в различных муниципальных образованиях области. Всего с 2009 года в регионе этой награды были удостоены 657 супружеских пар."С соответствующим ходатайством о награждении жителей Новосибирской области региональное министерство труда и социального развития обратилось в оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ. Комплекты наград переданы главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области и будут вручены супругам-юбилярам, прожившим в браке 35 и более лет, главами муниципальных образований Новосибирской области в рамках торжественных мероприятий 8 июля", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что каждая семейная пара, представленная к награде, получает подарок от правительства Новосибирской области - подарочную электронную карту номиналом 4 тысячи рублей.Всего на территории Новосибирской области в День семьи, любви и верности, который в этом году впервые отмечается в новом статусе государственного праздника, запланировано более 800 торжественных мероприятий. Они пройдут на открытых площадках, парковых зонах, площадях, прилегающих к районным Домам культуры.В министерстве труда и социального развития Новосибирской области пояснили, что в числе региональных инициатив по поддержке семей с детьми – региональный семейный капитал, региональные награды для многодетных матерей и отцов "За материнскую доблесть", "Отцовская слава". К награде "За материнскую доблесть" представлены 1212 жительниц региона. 15 лучших семей Новосибирской области награждены орденом "Родительская слава", учрежденной указом президента РФ в 2008 году.

https://realty.ria.ru/20220505/bolnitsa-1786919922.html

https://ria.ru/20220705/vrachi-1800288550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, новосибирская область, россия