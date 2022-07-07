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Матвиенко предрекла европейским лидерам судьбу Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
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Матвиенко предрекла европейским лидерам судьбу Джонсона
Матвиенко предрекла европейским лидерам судьбу Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
Матвиенко предрекла европейским лидерам судьбу Джонсона
Судьба британского премьер-министра Бориса Джонсона, об отставке которого сообщили СМИ, может постичь и других европейских лидеров, заявила председатель Совета... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:50
2022-07-07T12:07
россия
в мире
валентина матвиенко
европа
великобритания
совет федерации рф
борис джонсон
парламент великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Судьба британского премьер-министра Бориса Джонсона, об отставке которого сообщили СМИ, может постичь и других европейских лидеров, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии."Если отставка Джонсона состоится, я думаю, при таком уровне недоверия со стороны собственных граждан и коллег по кабинету, другого-то выхода нет, хотя он до последнего держится. И основной его аргумент, что ему нельзя уходить в отставку, потому что на Украине идет война, зацепиться больше не за что. Он получит адекватную оценку, но принимать решение будет парламент Великобритании, посмотрим на развитие событий", - сказала Матвиенко журналистам."Это происходит не только в Великобритании. Мы видим, что у людей открываются глаза в странах Европы, они все больше возмущаются вот такой иррациональной политикой своих правительств. Они осуждают свои правительства за принимаемые действия", - сказала Матвиенко.По ее мнению, все разумные европейцы понимают, что страны Европы абсолютно несамостоятельные и выполняют указания "своего старшего партнера"."Они (европейские лидеры – ред.) не думают о тех последствиях, к чему это приведет в собственных странах. Я уверена, это будет нарастать, и судьба Джонсона, наверное, будет не единственная", - подчеркнула Матвиенко.
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россия, в мире, валентина матвиенко, европа, великобритания, совет федерации рф, борис джонсон, парламент великобритании
11:50 07.07.2022 (обновлено: 12:07 07.07.2022)
 
Матвиенко предрекла европейским лидерам судьбу Джонсона

Матвиенко не исключила, что судьба Джонсона может постичь и других европейских лидеров

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Судьба британского премьер-министра Бориса Джонсона, об отставке которого сообщили СМИ, может постичь и других европейских лидеров, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
"Если отставка Джонсона состоится, я думаю, при таком уровне недоверия со стороны собственных граждан и коллег по кабинету, другого-то выхода нет, хотя он до последнего держится. И основной его аргумент, что ему нельзя уходить в отставку, потому что на Украине идет война, зацепиться больше не за что. Он получит адекватную оценку, но принимать решение будет парламент Великобритании, посмотрим на развитие событий", - сказала Матвиенко журналистам.
"Это происходит не только в Великобритании. Мы видим, что у людей открываются глаза в странах Европы, они все больше возмущаются вот такой иррациональной политикой своих правительств. Они осуждают свои правительства за принимаемые действия", - сказала Матвиенко.
По ее мнению, все разумные европейцы понимают, что страны Европы абсолютно несамостоятельные и выполняют указания "своего старшего партнера".
"Они (европейские лидеры – ред.) не думают о тех последствиях, к чему это приведет в собственных странах. Я уверена, это будет нарастать, и судьба Джонсона, наверное, будет не единственная", - подчеркнула Матвиенко.
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РоссияВ миреВалентина МатвиенкоЕвропаВеликобританияСовет Федерации РФБорис ДжонсонПарламент Великобритании
 
 
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