https://ria.ru/20220707/matvienko-1800883701.html

Матвиенко предрекла европейским лидерам судьбу Джонсона

Матвиенко предрекла европейским лидерам судьбу Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

Матвиенко предрекла европейским лидерам судьбу Джонсона

Судьба британского премьер-министра Бориса Джонсона, об отставке которого сообщили СМИ, может постичь и других европейских лидеров, заявила председатель Совета... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:50

2022-07-07T11:50

2022-07-07T12:07

россия

в мире

валентина матвиенко

европа

великобритания

совет федерации рф

борис джонсон

парламент великобритании

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Судьба британского премьер-министра Бориса Джонсона, об отставке которого сообщили СМИ, может постичь и других европейских лидеров, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии."Если отставка Джонсона состоится, я думаю, при таком уровне недоверия со стороны собственных граждан и коллег по кабинету, другого-то выхода нет, хотя он до последнего держится. И основной его аргумент, что ему нельзя уходить в отставку, потому что на Украине идет война, зацепиться больше не за что. Он получит адекватную оценку, но принимать решение будет парламент Великобритании, посмотрим на развитие событий", - сказала Матвиенко журналистам."Это происходит не только в Великобритании. Мы видим, что у людей открываются глаза в странах Европы, они все больше возмущаются вот такой иррациональной политикой своих правительств. Они осуждают свои правительства за принимаемые действия", - сказала Матвиенко.По ее мнению, все разумные европейцы понимают, что страны Европы абсолютно несамостоятельные и выполняют указания "своего старшего партнера"."Они (европейские лидеры – ред.) не думают о тех последствиях, к чему это приведет в собственных странах. Я уверена, это будет нарастать, и судьба Джонсона, наверное, будет не единственная", - подчеркнула Матвиенко.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800881968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, валентина матвиенко, европа, великобритания, совет федерации рф, борис джонсон, парламент великобритании