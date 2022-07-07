Восстановление основных объектов Мариуполя планируют завершить к сентябрю
Зампред правительства ДНР Солнцев: основные объекты Мариуполя восстановят к 1 сентября
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид из окна одного из домов нового строящегося жилого квартала в Мариуполе
Вид из окна одного из домов нового строящегося жилого квартала в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Восстановление основных объектов жизнедеятельности Мариуполя необходимо завершить к 1 сентября, заявил заместитель председателя правительства Донецкой Народной республики Евгений Солнцев.
"Я думаю, что к 1 сентября поставлена задача завершить все работы полностью по восстановлению основных объектов жизнедеятельности города Мариуполь", - заявил Солнцев, видео выступления опубликовано в Telegram-канале министерства информации ДНР.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города.