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Восстановление основных объектов Мариуполя планируют завершить к сентябрю - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Восстановление основных объектов Мариуполя планируют завершить к сентябрю
Восстановление основных объектов Мариуполя планируют завершить к сентябрю - РИА Новости, 07.07.2022
Восстановление основных объектов Мариуполя планируют завершить к сентябрю
Восстановление основных объектов жизнедеятельности Мариуполя необходимо завершить к 1 сентября, заявил заместитель председателя правительства Донецкой Народной... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:03
2022-07-07T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
жкх
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Восстановление основных объектов жизнедеятельности Мариуполя необходимо завершить к 1 сентября, заявил заместитель председателя правительства Донецкой Народной республики Евгений Солнцев.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, мариуполь, жкх, донецкая народная республика, донецк (днр)
22:03 07.07.2022
 
Восстановление основных объектов Мариуполя планируют завершить к сентябрю

Зампред правительства ДНР Солнцев: основные объекты Мариуполя восстановят к 1 сентября

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид из окна одного из домов нового строящегося жилого квартала в Мариуполе
Вид из окна одного из домов нового строящегося жилого квартала в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вид из окна одного из домов нового строящегося жилого квартала в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Восстановление основных объектов жизнедеятельности Мариуполя необходимо завершить к 1 сентября, заявил заместитель председателя правительства Донецкой Народной республики Евгений Солнцев.
"Я думаю, что к 1 сентября поставлена задача завершить все работы полностью по восстановлению основных объектов жизнедеятельности города Мариуполь", - заявил Солнцев, видео выступления опубликовано в Telegram-канале министерства информации ДНР.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольЖКХДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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