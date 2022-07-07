https://ria.ru/20220707/mariupol-1801084007.html

Восстановление основных объектов Мариуполя планируют завершить к сентябрю

Восстановление основных объектов Мариуполя планируют завершить к сентябрю - РИА Новости, 07.07.2022

Восстановление основных объектов Мариуполя планируют завершить к сентябрю

Восстановление основных объектов жизнедеятельности Мариуполя необходимо завершить к 1 сентября, заявил заместитель председателя правительства Донецкой Народной... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:03

2022-07-07T22:03

2022-07-07T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

жкх

донецкая народная республика

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799515731_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_c8ed53ed4a672599fa6164b9f561e52f.jpg

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Восстановление основных объектов жизнедеятельности Мариуполя необходимо завершить к 1 сентября, заявил заместитель председателя правительства Донецкой Народной республики Евгений Солнцев.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мариуполь

донецкая народная республика

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мариуполь, жкх, донецкая народная республика, донецк (днр)