https://ria.ru/20220707/maksima-1800977254.html

"Максима" займется внедрением отечественных ERP-систем

"Максима" займется внедрением отечественных ERP-систем - РИА Новости, 07.07.2022

"Максима" займется внедрением отечественных ERP-систем

Группа компаний "Максима" выходит на рынок проектов автоматизации бизнес-процессов c помощью систем управления предприятием на платформе "1С", первым шагом в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:16

2022-07-07T16:16

2022-07-07T18:40

технологии

новости компаний - экономика

"максима телеком"

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Группа компаний "Максима" выходит на рынок проектов автоматизации бизнес-процессов c помощью систем управления предприятием на платформе "1С", первым шагом в этом направлении стало приобретение 50,1% в капитале "ООО “Бизнес стратегия технологии” (БСТ), сообщает "Максима"."Максима" планирует существенно расширить существующие ИТ-компетенции за счет развития стратегических партнерств с лидирующими игроками на рынке отечественных ERP-систем и привлечения лучших профессионалов с профильной экспертизой", - говорится в сообщении. Как отметил председатель совета директоров группы компаний "Максима" Сергей Асланян, в связи с уходом ряда зарубежных вендоров ERP-систем возрос спрос на отечественные продукты для управления предприятием, которые охватывают все уровни автоматизации бизнес-процессов."Сочетая стратегию по приобретению активов и привлечение в команду лучших специалистов, мы рассчитываем сформировать лидирующую компетенцию по российским ERP-решениям. Компания БСТ обладает подтвержденным опытом реализации проектов по внедрению в ИТ-ландшафт заказчиков и сопровождению приложений на основе платформы "1С". Благодаря сделке мы рассчитываем последовательно развивать экспертизу по внедрению систем управления предприятием, закрывая потребности коммерческого и государственного сектора в ключевых отраслях рынка", - приводятся в сообщении его слова.Стороны планируют объединить компетенции для совместной реализации проектов, используя ресурсы БСТ и созданной в "Максиме" практики систем автоматизации процессов и управления ресурсами предприятия. В результате сделки "Максима" расширит продуктовое предложение за счет доступа к лучшим отраслевым стандартам по внедрению платформы "1С". БСТ получит доступ к пулу заказчиков "Максимы" и экспертизе по комплексной цифровизации. "В дальнейшем группа компаний "Максима" планирует выход в новые отраслевые вертикали и продолжит диверсифицировать бизнес. Компетенции по автоматизации бизнес-процессов и финансово-хозяйственной деятельности дополнят карту решений "Максимы" и опыт группы в создании инфраструктурных и платформенных решений для B2B и B2Gзаказчиков", - добавили в компании.

https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796122419.html

https://ria.ru/20220621/platformy-1797097476.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, новости компаний - экономика, "максима телеком"