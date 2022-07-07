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Большинство россиян испытывали настоящую любовь, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 07.07.2022
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Большинство россиян испытывали настоящую любовь, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян испытывали настоящую любовь, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 07.07.2022
Большинство россиян испытывали настоящую любовь, показал опрос ВЦИОМ
Подавляющее большинство россиян испытывали настоящую любовь, при этом состоящие в браке люди говорят об этом чаще, следует из исследования Всероссийского центра РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:22
2022-07-07T08:22
россия
общество
вциом
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян испытывали настоящую любовь, при этом состоящие в браке люди говорят об этом чаще, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство участников опроса (82%) сказали, что испытывали настоящую любовь. При этом среди людей в браке таких больше, чем среди тех, кто холост или не замужем – 87% против 56%.Две трети опрошенных (67%) встречали настоящую любовь только раз в жизни, 12% респондентов сказали, что такое с ними происходило дважды, три раза и более настоящая любовь встречалась 4% участников опроса, 13% вовсе не встречали настоящую любовь.Женщины реже говорят о нескольких случаях настоящей любви. Дважды такое случалось с 13% мужчин и 11% женщин, три и более раз – с 5% мужчин и 3% женщин.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, общество, вциом
08:22 07.07.2022
 
Большинство россиян испытывали настоящую любовь, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что 82 процента россиян испытывали настоящую любовь

© Depositphotos / EpicStockMedia Молодые люди наслаждаются закатом на море
Молодые люди наслаждаются закатом на море - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Depositphotos / EpicStockMedia
Молодые люди наслаждаются закатом на море
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян испытывали настоящую любовь, при этом состоящие в браке люди говорят об этом чаще, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство участников опроса (82%) сказали, что испытывали настоящую любовь. При этом среди людей в браке таких больше, чем среди тех, кто холост или не замужем – 87% против 56%.
Жених и невеста на Манежной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
08:13
ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают, что браки заключаются по любви
Две трети опрошенных (67%) встречали настоящую любовь только раз в жизни, 12% респондентов сказали, что такое с ними происходило дважды, три раза и более настоящая любовь встречалась 4% участников опроса, 13% вовсе не встречали настоящую любовь.
Женщины реже говорят о нескольких случаях настоящей любви. Дважды такое случалось с 13% мужчин и 11% женщин, три и более раз – с 5% мужчин и 3% женщин.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
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