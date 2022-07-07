https://ria.ru/20220707/lyubov-1800840922.html

Большинство россиян испытывали настоящую любовь, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян испытывали настоящую любовь, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 07.07.2022

Большинство россиян испытывали настоящую любовь, показал опрос ВЦИОМ

Подавляющее большинство россиян испытывали настоящую любовь, при этом состоящие в браке люди говорят об этом чаще, следует из исследования Всероссийского центра РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:22

2022-07-07T08:22

2022-07-07T08:22

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общество

вциом

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян испытывали настоящую любовь, при этом состоящие в браке люди говорят об этом чаще, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство участников опроса (82%) сказали, что испытывали настоящую любовь. При этом среди людей в браке таких больше, чем среди тех, кто холост или не замужем – 87% против 56%.Две трети опрошенных (67%) встречали настоящую любовь только раз в жизни, 12% респондентов сказали, что такое с ними происходило дважды, три раза и более настоящая любовь встречалась 4% участников опроса, 13% вовсе не встречали настоящую любовь.Женщины реже говорят о нескольких случаях настоящей любви. Дважды такое случалось с 13% мужчин и 11% женщин, три и более раз – с 5% мужчин и 3% женщин.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220707/opros-1800840245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, вциом