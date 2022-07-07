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Против военного комиссара Крыма возбудили уголовное дело - РИА Новости, 07.07.2022
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Против военного комиссара Крыма возбудили уголовное дело
Против военного комиссара Крыма возбудили уголовное дело - РИА Новости, 07.07.2022
Против военного комиссара Крыма возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, сообщило... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:12
2022-07-07T16:22
республика крым
происшествия
россия
украина
фсб
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, сообщило управление ФСБ по республике Крым и Севастополю.По данным следствия, Лымарь за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу."Военно-следственным отделом УФСБ по Южному военному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.Сотрудниками военной контрразведки проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, добавили в УФСБ.
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республика крым
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Против военного комиссара Крыма возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Кадры задержания
Против военного комиссара Крыма возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Кадры задержания
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республика крым, происшествия, россия, украина, фсб, взятка
15:12 07.07.2022 (обновлено: 16:22 07.07.2022)
 
Против военного комиссара Крыма возбудили уголовное дело

Против военного комиссара Крыма Лымаря возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, сообщило управление ФСБ по республике Крым и Севастополю.
По данным следствия, Лымарь за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу.
"Военно-следственным отделом УФСБ по Южному военному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.
Сотрудниками военной контрразведки проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, добавили в УФСБ.
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