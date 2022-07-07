https://ria.ru/20220707/lymar-1800955782.html

Против военного комиссара Крыма возбудили уголовное дело

Против военного комиссара Крыма возбудили уголовное дело - РИА Новости, 07.07.2022

Против военного комиссара Крыма возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, сообщило... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:12

2022-07-07T15:12

2022-07-07T16:22

республика крым

происшествия

россия

украина

фсб

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, сообщило управление ФСБ по республике Крым и Севастополю.По данным следствия, Лымарь за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу."Военно-следственным отделом УФСБ по Южному военному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.Сотрудниками военной контрразведки проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, добавили в УФСБ.

https://ria.ru/20220706/semenov-1800818132.html

республика крым

россия

украина

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Против военного комиссара Крыма возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Кадры задержания Против военного комиссара Крыма возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Кадры задержания 2022-07-07T15:12 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика крым, происшествия, россия, украина, фсб, взятка