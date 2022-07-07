https://ria.ru/20220707/lukyanenko-1800905035.html

Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены"

Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены" - РИА Новости, 07.07.2022

Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены"

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что его коснулась "культура отмены". Подробностями он поделился в ходе сессии на Российской креативной... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:38

2022-07-07T13:38

2022-07-07T13:38

культура

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что его коснулась "культура отмены". Подробностями он поделился в ходе сессии на Российской креативной недели. Он также отметил, что часть из них "тут же подхватили наши кинопроизводители". "Надеюсь, что все у них получится тоже", — говорит писатель.Ранее он рассказывал, что права на экранизацию еще недописанной книги "Семь дней до Мегиддо", вошедшую в цикл "Измененные", были куплены платформой Netflix.Лукьяненко известен широкой аудитории по романам "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Лабиринт отражений", "Фальшивые зеркала", "Черновик" и другим.

https://ria.ru/20220706/festival-1800663098.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, netflix, книги, сергей лукьяненко, знаменитости, звезды