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Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены" - РИА Новости, 07.07.2022
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Культура
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Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены"
Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены" - РИА Новости, 07.07.2022
Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены"
Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что его коснулась "культура отмены". Подробностями он поделился в ходе сессии на Российской креативной... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:38
2022-07-07T13:38
культура
новости культуры
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книги
сергей лукьяненко
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что его коснулась "культура отмены". Подробностями он поделился в ходе сессии на Российской креативной недели. Он также отметил, что часть из них "тут же подхватили наши кинопроизводители". "Надеюсь, что все у них получится тоже", — говорит писатель.Ранее он рассказывал, что права на экранизацию еще недописанной книги "Семь дней до Мегиддо", вошедшую в цикл "Измененные", были куплены платформой Netflix.Лукьяненко известен широкой аудитории по романам "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Лабиринт отражений", "Фальшивые зеркала", "Черновик" и другим.
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новости культуры, netflix, книги, сергей лукьяненко, знаменитости, звезды
13:38 07.07.2022
 
Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены"

Лукьяненко рассказал, что проекты по экранизации его книг за рубежом заморозили

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПисатель Сергей Лукьяненко
Писатель Сергей Лукьяненко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что его коснулась "культура отмены". Подробностями он поделился в ходе сессии на Российской креативной недели.
"Было несколько крупных зарубежных проектов, которые были заморожены. Я думаю, что очень надолго, если не навсегда", — признался Лукьяненко.
Он также отметил, что часть из них "тут же подхватили наши кинопроизводители".
"Надеюсь, что все у них получится тоже", — говорит писатель.
Ранее он рассказывал, что права на экранизацию еще недописанной книги "Семь дней до Мегиддо", вошедшую в цикл "Измененные", были куплены платформой Netflix.
Лукьяненко известен широкой аудитории по романам "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Лабиринт отражений", "Фальшивые зеркала", "Черновик" и другим.
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