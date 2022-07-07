https://ria.ru/20220707/lukyanenko-1800905035.html
Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены"
Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены" - РИА Новости, 07.07.2022
Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены"
Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что его коснулась "культура отмены". Подробностями он поделился в ходе сессии на Российской креативной... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:38
2022-07-07T13:38
2022-07-07T13:38
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что его коснулась "культура отмены". Подробностями он поделился в ходе сессии на Российской креативной недели. Он также отметил, что часть из них "тут же подхватили наши кинопроизводители". "Надеюсь, что все у них получится тоже", — говорит писатель.Ранее он рассказывал, что права на экранизацию еще недописанной книги "Семь дней до Мегиддо", вошедшую в цикл "Измененные", были куплены платформой Netflix.Лукьяненко известен широкой аудитории по романам "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Лабиринт отражений", "Фальшивые зеркала", "Черновик" и другим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, netflix, книги, сергей лукьяненко, знаменитости, звезды
Лукьяненко рассказал, что его тоже коснулась "культура отмены"
Лукьяненко рассказал, что проекты по экранизации его книг за рубежом заморозили
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что его коснулась "культура отмены". Подробностями он поделился в ходе сессии на Российской креативной недели.
"Было несколько крупных зарубежных проектов, которые были заморожены. Я думаю, что очень надолго, если не навсегда", — признался Лукьяненко.
Он также отметил, что часть из них "тут же подхватили наши кинопроизводители".
"Надеюсь, что все у них получится тоже", — говорит писатель.
Ранее он рассказывал, что права на экранизацию еще недописанной книги "Семь дней до Мегиддо", вошедшую в цикл "Измененные", были куплены платформой Netflix.
Лукьяненко известен широкой аудитории по романам "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Лабиринт отражений", "Фальшивые зеркала", "Черновик" и другим.