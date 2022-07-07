https://ria.ru/20220707/liven-1801077315.html

Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час

Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час - РИА Новости, 07.07.2022

Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час

Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час, наибольшее количество осадков зафиксировано в центре и прилегающих к нему районах... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:08

2022-07-07T21:08

2022-07-07T21:16

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комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час, наибольшее количество осадков зафиксировано в центре и прилегающих к нему районах ЮАО, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотёком. При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП "Мосводосток" и других городских служб.Уточняется, что дождь продлится до конца суток. О временных скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Непогода сопровождается сильным ветром. По возможности воздержитесь от пребывания на улице", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220707/dozhd-1801046877.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, москва, происшествия, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы