Рейтинг@Mail.ru
Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220707/liven-1801077315.html
Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час
Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час - РИА Новости, 07.07.2022
Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час
Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час, наибольшее количество осадков зафиксировано в центре и прилегающих к нему районах... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:08
2022-07-07T21:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
происшествия
погода
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801040215_0:309:2743:1852_1920x0_80_0_0_fcfe3ce67a8c24b2633b23eb683b30be.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час, наибольшее количество осадков зафиксировано в центре и прилегающих к нему районах ЮАО, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотёком. При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП "Мосводосток" и других городских служб.Уточняется, что дождь продлится до конца суток. О временных скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Непогода сопровождается сильным ветром. По возможности воздержитесь от пребывания на улице", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20220707/dozhd-1801046877.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801040215_174:0:2743:1927_1920x0_80_0_0_9798fa8e618e1bb340ed3d69b20569c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мосводосток, москва, происшествия, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
21:08 07.07.2022 (обновлено: 21:16 07.07.2022)
 

Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб открывает люк сточной канализации на улице во время дождя в Москве
Сотрудник коммунальных служб открывает люк сточной канализации на улице во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час, наибольшее количество осадков зафиксировано в центре и прилегающих к нему районах ЮАО, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города всего за час, наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО и прилегающих к нему районах ЮАО", - говорится в сообщении.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 18:52
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за непогоды
Отмечается, что временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотёком. При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП "Мосводосток" и других городских служб.
Уточняется, что дождь продлится до конца суток. О временных скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram.
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Непогода сопровождается сильным ветром. По возможности воздержитесь от пребывания на улице", - добавили в сообщении.
Как из ведра: на Москву обрушился залповый ливень
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российскую столицу накрыл небывалый залповый ливень, в некоторых местах есть упавшие деревья и поврежденные ветром конструкции.

Женщина идет под зонтом во время дождя в Москве
1 из 8

Российскую столицу накрыл небывалый залповый ливень, в некоторых местах есть упавшие деревья и поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Всего за час в отдельных районах выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.

Открытый люк сточной канализации во время дождя в Москве
2 из 8

Всего за час в отдельных районах выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Для пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

Сотрудник коммунальных служб открывает люк сточной канализации на улице во время дождя в Москве
3 из 8

Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Для пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Москвичей попросили пересесть на городской транспорт, а водителям рекомендовали отложить поездки на более позднее время.

Люди прячутся от дождя на остановке общественного транспорта в Москве
4 из 8

Москвичей попросили пересесть на городской транспорт, а водителям рекомендовали отложить поездки на более позднее время.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Из-за непогоды сильно затруднено движение в центре города, на Садовом, Третьем кольце и МКАД.

Прохожий во время дождя в Москве
5 из 8

Из-за непогоды сильно затруднено движение в центре города, на Садовом, Третьем кольце и МКАД.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пешеходов призывают быть особенно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Мужчина на улице во время дождя в Москве
6 из 8

Пешеходов призывают быть особенно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Дождь в Москве продлится до конца дня.

Женщина под зонтом во время дождя в Москве
7 из 8

Дождь в Москве продлится до конца дня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Залповый ливень в Москве.

Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве
8 из 8

Залповый ливень в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 8

Российскую столицу накрыл небывалый залповый ливень, в некоторых местах есть упавшие деревья и поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 8

Всего за час в отдельных районах выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Для пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Москвичей попросили пересесть на городской транспорт, а водителям рекомендовали отложить поездки на более позднее время.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 8

Из-за непогоды сильно затруднено движение в центре города, на Садовом, Третьем кольце и МКАД.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Пешеходов призывают быть особенно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 8

Дождь в Москве продлится до конца дня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 8

Залповый ливень в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМоскваПроисшествияПогодаКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала