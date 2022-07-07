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Как из ведра: на Москву обрушился залповый ливень - РИА Новости, 07.07.2022
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Как из ведра: на Москву обрушился залповый ливень
Как из ведра: на Москву обрушился залповый ливень - РИА Новости, 07.07.2022
Как из ведра: на Москву обрушился залповый ливень
В Москве прошел сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. В городе выпала треть месячной нормы осадков, улицы и станции метро затопило. Последствия... РИА Новости, 07.07.2022
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москва
погода
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В Москве прошел сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. В городе выпала треть месячной нормы осадков, улицы и станции метро затопило. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы
19:05 07.07.2022 (обновлено: 19:41 07.07.2022)
 

Как из ведра: на Москву обрушился залповый ливень

Читать ria.ru в
В Москве прошел сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. В городе выпала треть месячной нормы осадков, улицы и станции метро затопило. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российскую столицу накрыл небывалый залповый ливень, в некоторых местах есть упавшие деревья и поврежденные ветром конструкции.

Женщина идет под зонтом во время дождя в Москве
1 из 8

Российскую столицу накрыл небывалый залповый ливень, в некоторых местах есть упавшие деревья и поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Всего за час в отдельных районах выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.

Открытый люк сточной канализации во время дождя в Москве
2 из 8

Всего за час в отдельных районах выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Для пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

Сотрудник коммунальных служб открывает люк сточной канализации на улице во время дождя в Москве
3 из 8

Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Для пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Москвичей попросили пересесть на городской транспорт, а водителям рекомендовали отложить поездки на более позднее время.

Люди прячутся от дождя на остановке общественного транспорта в Москве
4 из 8

Москвичей попросили пересесть на городской транспорт, а водителям рекомендовали отложить поездки на более позднее время.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Из-за непогоды сильно затруднено движение в центре города, на Садовом, Третьем кольце и МКАД.

Прохожий во время дождя в Москве
5 из 8

Из-за непогоды сильно затруднено движение в центре города, на Садовом, Третьем кольце и МКАД.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пешеходов призывают быть особенно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Мужчина на улице во время дождя в Москве
6 из 8

Пешеходов призывают быть особенно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Дождь в Москве продлится до конца дня.

Женщина под зонтом во время дождя в Москве
7 из 8

Дождь в Москве продлится до конца дня.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Залповый ливень в Москве.

Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве
8 из 8

Залповый ливень в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ФотоМоскваПогодаКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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