https://ria.ru/20220707/liven-1801044792.html

Как из ведра: на Москву обрушился залповый ливень

Как из ведра: на Москву обрушился залповый ливень - РИА Новости, 07.07.2022

Как из ведра: на Москву обрушился залповый ливень

В Москве прошел сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. В городе выпала треть месячной нормы осадков, улицы и станции метро затопило. Последствия... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:05

2022-07-07T19:05

2022-07-07T19:41

фото

москва

погода

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801042181_0:280:2586:1735_1920x0_80_0_0_9ba0dd86c495e24e66f8d0b108347eae.jpg

В Москве прошел сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. В городе выпала треть месячной нормы осадков, улицы и станции метро затопило. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы