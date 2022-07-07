Как из ведра: на Москву обрушился залповый ливень
Российскую столицу накрыл небывалый залповый ливень, в некоторых местах есть упавшие деревья и поврежденные ветром конструкции.
Российскую столицу накрыл небывалый залповый ливень, в некоторых местах есть упавшие деревья и поврежденные ветром конструкции.
Всего за час в отдельных районах выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.
Всего за час в отдельных районах выпало более 30 процентов месячной нормы осадков.
Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Для пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники.
Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Для пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники.
Москвичей попросили пересесть на городской транспорт, а водителям рекомендовали отложить поездки на более позднее время.
Москвичей попросили пересесть на городской транспорт, а водителям рекомендовали отложить поездки на более позднее время.
Из-за непогоды сильно затруднено движение в центре города, на Садовом, Третьем кольце и МКАД.
Из-за непогоды сильно затруднено движение в центре города, на Садовом, Третьем кольце и МКАД.
Пешеходов призывают быть особенно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
Пешеходов призывают быть особенно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
Дождь в Москве продлится до конца дня.
Залповый ливень в Москве.