https://ria.ru/20220707/likhoradka-1800948792.html

Германия занималась на Украине штаммами конго-крымской лихорадки

Германия занималась на Украине штаммами конго-крымской лихорадки - РИА Новости, 07.07.2022

Германия занималась на Украине штаммами конго-крымской лихорадки

Бундесвер проводил на Украине исследование по изучение летальных случаев конго-крымской лихорадки, чтобы выделить у погибших максимально патогенные штаммы,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:02

2022-07-07T15:02

2022-07-07T15:32

в мире

украина

германия

сша

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска рхбз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бундесвер проводил на Украине исследование по изучение летальных случаев конго-крымской лихорадки, чтобы выделить у погибших максимально патогенные штаммы, сообщил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил России Игорь Кириллов.По его словам, не только США, но и союзники по НАТО, в частности Германия, использовали Украину и другие страны постсоветского пространства в качестве полигона для испытаний биологического оружия. Так, несколько проектов реализовали в интересах центральной медико-санитарной службы ВС ФРГ."Заинтересованность бундесвера в конго-крымской лихорадке связана с тем, что летальность заболевания может достигать 30 процентов, а вспышки создают необходимость проведения длительных и затратных мероприятий по лечению, профилактике и специальной обработке", — объяснил Кириллов.Он привел цитату из указаний немецким специалистам: "…особое внимание уделять летальным случаям заражения, так как это позволит выделить от умерших штаммы вируса, обладающие максимальной патогенностью и вирулентностью для человека".Кроме того, военные биологи бундесвера проводили на Украине масштабный скрининг восприимчивости местного населения к конго-крымской лихорадке с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных. Такой подход позволяет выявлять новые региональные генотипы вируса и проводить отбор штаммов, вызывающих скрытые клинические формы, отметил генерал.Глава войск РХБЗ добавил, что изучение природных очагов указанной лихорадки проводили под видом совершенствования украинской системы эпидемиологического надзора, в работах принимали участие институт ветеринарной медицины в Киеве и противочумный институт имени Мечникова в Одессе.В конце июня российские специалисты обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге страны. При этом глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов отметил, что это давно существующие варианты вируса, которые нашли в образцах клещей и крови, полученных в 2007-2017 годах.По данным Всемирной организации здравоохранения, эта лихорадка передается людям в основном от клещей и домашнего скота. От человека к человеку вирус может перейти при тесном контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями.

https://ria.ru/20220707/eksperimenty-1800960457.html

https://ria.ru/20220418/ssha-1784121586.html

https://ria.ru/20220414/biologicheskoe_oruzhie-1783556585.html

https://ria.ru/20220628/likhoradka-1798678572.html

украина

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, германия, сша, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)