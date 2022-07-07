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Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм
Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм - РИА Новости, 07.07.2022
Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм
Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:53
2022-07-07T20:00
владимир путин
россия
политика
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета, заявил президент РФ Владимир Путин."Такую модель, модель тоталитарного либерализма, включая пресловутую культуру отмены, повсеместных запретов, они навязывают всему миру. Пытаются навязать. Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего. Действительно стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. Да еще и в ущерб себе обслуживать их интересы", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.
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владимир путин, россия, политика, госдума рф
19:53 07.07.2022 (обновлено: 20:00 07.07.2022)
 
Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм

Президент Путин заявил, что Запад пытается навязать миру модель тоталитарного либерализма

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такую модель, модель тоталитарного либерализма, включая пресловутую культуру отмены, повсеместных запретов, они навязывают всему миру. Пытаются навязать. Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего. Действительно стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. Да еще и в ущерб себе обслуживать их интересы", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 19:44
Путин заявил, что Западу не нужна такая страна, как Россия
 
Владимир ПутинРоссияПолитикаГосдума РФ
 
 
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