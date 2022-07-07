https://ria.ru/20220707/liberalizm-1801062095.html

Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм

Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм - РИА Новости, 07.07.2022

Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм

Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:53

2022-07-07T19:53

2022-07-07T20:00

владимир путин

россия

политика

госдума рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета, заявил президент РФ Владимир Путин."Такую модель, модель тоталитарного либерализма, включая пресловутую культуру отмены, повсеместных запретов, они навязывают всему миру. Пытаются навязать. Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего. Действительно стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. Да еще и в ущерб себе обслуживать их интересы", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.

https://ria.ru/20220707/rossiya-1801060106.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, политика, госдума рф