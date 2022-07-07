https://ria.ru/20220707/liberalizm-1801062095.html
Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм
Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм - РИА Новости, 07.07.2022
Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм
Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:53
2022-07-07T19:53
2022-07-07T20:00
владимир путин
россия
политика
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета, заявил президент РФ Владимир Путин."Такую модель, модель тоталитарного либерализма, включая пресловутую культуру отмены, повсеместных запретов, они навязывают всему миру. Пытаются навязать. Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего. Действительно стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. Да еще и в ущерб себе обслуживать их интересы", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.
https://ria.ru/20220707/rossiya-1801060106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, госдума рф
19:53 07.07.2022 (обновлено: 20:00 07.07.2022)
Путин заявил о попытках Запада навязать миру тоталитарный либерализм
Президент Путин заявил, что Запад пытается навязать миру модель тоталитарного либерализма
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такую модель, модель тоталитарного либерализма, включая пресловутую культуру отмены, повсеместных запретов, они навязывают всему миру. Пытаются навязать. Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и такого будущего. Действительно стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. Да еще и в ущерб себе обслуживать их интересы", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.