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Редкий леопард вернулся в родной нацпарк в Приморье

Редкий леопард вернулся в родной нацпарк в Приморье - РИА Новости, 07.07.2022

Редкий леопард вернулся в родной нацпарк в Приморье

Фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье зафиксировала возвращение в родные места из соседнего заказника дальневосточного леопарда по имени... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T05:35

2022-07-07T05:35

2022-07-07T10:59

туризм

приморский край

россия

фгбу "земля леопарда"

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье зафиксировала возвращение в родные места из соседнего заказника дальневосточного леопарда по имени Полтавский, сообщает учреждение.На сайте нацпарка опубликовано видео: хищник стоит на скале, откуда открывается вид на окрестности, зевает, потом ложится прямо перед камерой."Впечатляющие съемки устроил самец по имени Полтавский, который ранее поселился за пределами нацпарка, но решил навестить родные места", — говорится в сообщении.Кадры получены в крайней северной части нацпарка, откуда краснокнижные хищники из-за роста популяции расселяются и осваивают новые территории. Самец под номером Leo 77M Полтавский часто отмечался в соседнем с нацпарком заказнике регионального значения.Ученые полагают, что большие размеры участка обитания самца позволяют ему жить в соседнем заказнике, но также иногда появляться и в нацпарке.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20220701/leopard-1799453646.html

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приморский край, россия, фгбу "земля леопарда", новости - туризм