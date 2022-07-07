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Редкий леопард вернулся в родной нацпарк в Приморье - РИА Новости, 07.07.2022
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Туризм
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Редкий леопард вернулся в родной нацпарк в Приморье
Редкий леопард вернулся в родной нацпарк в Приморье - РИА Новости, 07.07.2022
Редкий леопард вернулся в родной нацпарк в Приморье
Фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье зафиксировала возвращение в родные места из соседнего заказника дальневосточного леопарда по имени... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T05:35
2022-07-07T10:59
туризм
приморский край
россия
фгбу "земля леопарда"
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье зафиксировала возвращение в родные места из соседнего заказника дальневосточного леопарда по имени Полтавский, сообщает учреждение.На сайте нацпарка опубликовано видео: хищник стоит на скале, откуда открывается вид на окрестности, зевает, потом ложится прямо перед камерой."Впечатляющие съемки устроил самец по имени Полтавский, который ранее поселился за пределами нацпарка, но решил навестить родные места", — говорится в сообщении.Кадры получены в крайней северной части нацпарка, откуда краснокнижные хищники из-за роста популяции расселяются и осваивают новые территории. Самец под номером Leo 77M Полтавский часто отмечался в соседнем с нацпарком заказнике регионального значения.Ученые полагают, что большие размеры участка обитания самца позволяют ему жить в соседнем заказнике, но также иногда появляться и в нацпарке.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
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приморский край, россия, фгбу "земля леопарда", новости - туризм
05:35 07.07.2022 (обновлено: 10:59 07.07.2022)
 
Редкий леопард вернулся в родной нацпарк в Приморье

В родной нацпарк в Приморье вернулся редкий дальневосточный леопард

© Парк "Земля леопарда"/ВКонтактеКадр фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда" с леопардом по имени Полтавский
Кадр фотоловушки в национальном парке Земля леопарда с леопардом по имени Полтавский
© Парк "Земля леопарда"/ВКонтакте
Кадр фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда" с леопардом по имени Полтавский
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье зафиксировала возвращение в родные места из соседнего заказника дальневосточного леопарда по имени Полтавский, сообщает учреждение.
На сайте нацпарка опубликовано видео: хищник стоит на скале, откуда открывается вид на окрестности, зевает, потом ложится прямо перед камерой.
"Впечатляющие съемки устроил самец по имени Полтавский, который ранее поселился за пределами нацпарка, но решил навестить родные места", — говорится в сообщении.
Кадры получены в крайней северной части нацпарка, откуда краснокнижные хищники из-за роста популяции расселяются и осваивают новые территории. Самец под номером Leo 77M Полтавский часто отмечался в соседнем с нацпарком заказнике регионального значения.
"На этом видео леопард не только отдыхает — он специально устроился поудобнее именно на смотровой площадке, с которой открывается обзор на окружающий заповедный лес, где хорошая слышимость. Это важно для хищников в дикой природе. Однако со стороны может показаться, будто леопарду действительно не чуждо созерцание красоты этого мира", — отметила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.
Ученые полагают, что большие размеры участка обитания самца позволяют ему жить в соседнем заказнике, но также иногда появляться и в нацпарке.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
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ТуризмПриморский крайРоссияФГБУ "Земля леопарда"Новости - Туризм
 
 
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