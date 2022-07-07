https://ria.ru/20220707/lekarstva-1800929940.html
Регионам дополнительно выделят свыше миллиарда рублей на лекарства
Регионам дополнительно выделят свыше миллиарда рублей на лекарства - РИА Новости, 07.07.2022
Регионам дополнительно выделят свыше миллиарда рублей на лекарства
Правительство РФ выделит регионам дополнительно свыше 1 миллиарда рублей на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:03
2022-07-07T14:03
2022-07-07T14:17
михаил мишустин
россия
экономика
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит регионам дополнительно свыше 1 миллиарда рублей на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."В повестке заседания правительства - вопрос об обеспечении лекарствами льготных категорий граждан... Распределим сегодня между регионами почти 2 миллиарда рублей, которые предусмотрены на эти цели в бюджете на текущий год. И выделим дополнительные средства - еще свыше 1 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на совещании с правительством.Он добавил, что федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 миллиона человек."Важно, чтобы людям своевременно предоставлялись положенные им лекарства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте", – распорядился Мишустин.
https://ria.ru/20220707/zdorove-1800862992.html
https://ria.ru/20220706/lekarstva-1800563188.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, экономика, здоровье - общество
14:03 07.07.2022 (обновлено: 14:17 07.07.2022)
Регионам дополнительно выделят свыше миллиарда рублей на лекарства
Правительство выделит регионам дополнительно свыше миллиарда рублей на лекарства
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит регионам дополнительно свыше 1 миллиарда рублей на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"В повестке заседания правительства - вопрос об обеспечении лекарствами льготных категорий граждан... Распределим сегодня между регионами почти 2 миллиарда рублей, которые предусмотрены на эти цели в бюджете на текущий год. И выделим дополнительные средства - еще свыше 1 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
Он добавил, что федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 миллиона человек.
"Важно, чтобы людям своевременно предоставлялись положенные им лекарства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте", – распорядился Мишустин.