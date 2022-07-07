https://ria.ru/20220707/lekarstva-1800929940.html

Регионам дополнительно выделят свыше миллиарда рублей на лекарства

Регионам дополнительно выделят свыше миллиарда рублей на лекарства - РИА Новости, 07.07.2022

Регионам дополнительно выделят свыше миллиарда рублей на лекарства

Правительство РФ выделит регионам дополнительно свыше 1 миллиарда рублей на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:03

2022-07-07T14:03

2022-07-07T14:17

михаил мишустин

россия

экономика

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит регионам дополнительно свыше 1 миллиарда рублей на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."В повестке заседания правительства - вопрос об обеспечении лекарствами льготных категорий граждан... Распределим сегодня между регионами почти 2 миллиарда рублей, которые предусмотрены на эти цели в бюджете на текущий год. И выделим дополнительные средства - еще свыше 1 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на совещании с правительством.Он добавил, что федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 миллиона человек."Важно, чтобы людям своевременно предоставлялись положенные им лекарства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте", – распорядился Мишустин.

https://ria.ru/20220707/zdorove-1800862992.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, россия, экономика, здоровье - общество