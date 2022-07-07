https://ria.ru/20220707/lednik-1800825144.html

Число жертв обрушения ледника в Италии возросло до девяти

Число жертв обрушения ледника в Италии возросло до девяти - РИА Новости, 07.07.2022

Число жертв обрушения ледника в Италии возросло до девяти

Число жертв обвала части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии достигло девяти после обнаружения тел еще двоих погибших, сообщил президент... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T00:29

2022-07-07T00:29

2022-07-07T00:29

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РИМ, 7 июл — РИА Новости. Число жертв обвала части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии достигло девяти после обнаружения тел еще двоих погибших, сообщил президент автономной провинции Тренто Маурицио Фугатти.Таким образом, после природной катастрофы остаются ненайденными еще двое возможных погибших.Как заявил на выступлении для прессы представитель научного подразделения карабинеров, участвующий в операциях на месте происшествия, есть сложности с опознанием жертв. Сотрудник Финансовой гвардии, в свою очередь, рассказал, что обнаружение новых погибших стало возможным после того, как сошедшая лавина растаяла на несколько сантиметров в глубину.Обвал ледника в горном массиве Мармолада вызвал лавину из снега, камней и льда, накрывшую склон горы, по которому на вершину в воскресенье днем поднимались несколько групп туристов.Лавина, которая достигла скорости 300 километров в час, прошла расстояние в 500 метров. Ледниковая масса оказалась высотой в 60 метров, 80 глубиной и 200 в ширину. По заявлению президента области Венето Луки Дзайи, с горы сошел "небоскреб льда", размер которого сопоставим с площадью двух футбольных полей. Причиной трагедии называются аномальные погодные условия: накануне в районе Мармолады были зарегистрированы температуры в плюс 10 градусов. Опознание жертв осложняется состоянием обнаруженных останков: спасатели описывали место катастрофы как "бойню".

https://ria.ru/20210914/kchr-1750062982.html

https://ria.ru/20210214/lednik-1597426261.html

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