https://ria.ru/20220707/ldpr-1801075125.html

У ЛДПР есть идеологическая платформа, заявил Путин

У ЛДПР есть идеологическая платформа, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

У ЛДПР есть идеологическая платформа, заявил Путин

У ЛДПР есть своя идеологическая платформа, новому главе фракции Леониду Слуцкому придется непросто, так как его будут сравнивать с Владимиром Жириновским, но у... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:55

2022-07-07T20:55

2022-07-07T20:55

политика

россия

лдпр

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. У ЛДПР есть своя идеологическая платформа, новому главе фракции Леониду Слуцкому придется непросто, так как его будут сравнивать с Владимиром Жириновским, но у него есть свой стиль, а общий подход партии остается неизменным, заявил президент РФ Владимир Путин."Говорят также, что Либерально-демократическая партия, ЛДПР - это всегда была партией одного человека и одного лидера. Я исхожу из того, что у партии есть своя идеологическая платформа", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций.Путин добавил, что Слуцкому, конечно, будет непросто."Потому что, ну чего греха таить, надо прямо говорить об этом - все будут сравнивать ваш стиль работы со стилем Владимира Вольфовича. Но я знаю, что у Вас есть собственный стиль. Но стиль стилем, но общий подход, связанный со всем, что касается интересов России, он остается неизменным, и это чрезвычайно важно", - сказал президент.Путин пожелал Слуцкому успехов в работе.

https://ria.ru/20220707/ldpr-1801073904.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

политика, россия, лдпр, владимир путин, леонид слуцкий (политик)