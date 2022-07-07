У ЛДПР есть идеологическая платформа, заявил Путин
Президент Путин: у ЛДПР есть идеологическая платформа, подход партии остается неизменным
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУчастники встречи президента России Владимира Путина c руководителями и лидерами фракций Государственной Думы РФ
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. У ЛДПР есть своя идеологическая платформа, новому главе фракции Леониду Слуцкому придется непросто, так как его будут сравнивать с Владимиром Жириновским, но у него есть свой стиль, а общий подход партии остается неизменным, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Говорят также, что Либерально-демократическая партия, ЛДПР - это всегда была партией одного человека и одного лидера. Я исхожу из того, что у партии есть своя идеологическая платформа", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций.
Путин добавил, что Слуцкому, конечно, будет непросто.
"Потому что, ну чего греха таить, надо прямо говорить об этом - все будут сравнивать ваш стиль работы со стилем Владимира Вольфовича. Но я знаю, что у Вас есть собственный стиль. Но стиль стилем, но общий подход, связанный со всем, что касается интересов России, он остается неизменным, и это чрезвычайно важно", - сказал президент.
Путин пожелал Слуцкому успехов в работе.