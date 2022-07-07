https://ria.ru/20220707/ldpr-1801073904.html

ЛДПР будет сотрудничать с другими партиями, заявил Слуцкий

ЛДПР будет сотрудничать с другими партиями, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.07.2022

ЛДПР будет сотрудничать с другими партиями, заявил Слуцкий

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал, что либерал-демократы будут работать в тесном сотрудничестве с другими партиями по вопросам укрепления национальной... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:51

2022-07-07T20:51

2022-07-07T20:51

политика

владимир путин

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал, что либерал-демократы будут работать в тесном сотрудничестве с другими партиями по вопросам укрепления национальной экономики, соцсферы, нацпроектам."Мы будем работать как партия ЛДПР, как парламентская фракция в тесном сотрудничестве, как работаем и сейчас, с другими партиями над решением тех задач, которые стоят сегодня на повестке дня. Форсировано работать. Это сегодня архиважно. По вопросам укрепления национальной экономики, социальной сферы, по национальным проектам", - сказал он на встрече главы государства Владимира Путина с лидерами думских фракций.Слуцкий также поблагодарил правительство за тесное и эффективное сотрудничество с Государственной Думой."Мы - партия конструктивной оппозиции и готовы к максимально слаженной работе", - заверил он.

https://ria.ru/20220705/ldpr-1800477998.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, лдпр, леонид слуцкий (политик)