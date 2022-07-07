Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР будет сотрудничать с другими партиями, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/ldpr-1801073904.html
ЛДПР будет сотрудничать с другими партиями, заявил Слуцкий
ЛДПР будет сотрудничать с другими партиями, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.07.2022
ЛДПР будет сотрудничать с другими партиями, заявил Слуцкий
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал, что либерал-демократы будут работать в тесном сотрудничестве с другими партиями по вопросам укрепления национальной... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:51
2022-07-07T20:51
политика
владимир путин
лдпр
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dea75ff8d1b749289f80ae8ecb62202.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал, что либерал-демократы будут работать в тесном сотрудничестве с другими партиями по вопросам укрепления национальной экономики, соцсферы, нацпроектам."Мы будем работать как партия ЛДПР, как парламентская фракция в тесном сотрудничестве, как работаем и сейчас, с другими партиями над решением тех задач, которые стоят сегодня на повестке дня. Форсировано работать. Это сегодня архиважно. По вопросам укрепления национальной экономики, социальной сферы, по национальным проектам", - сказал он на встрече главы государства Владимира Путина с лидерами думских фракций.Слуцкий также поблагодарил правительство за тесное и эффективное сотрудничество с Государственной Думой."Мы - партия конструктивной оппозиции и готовы к максимально слаженной работе", - заверил он.
https://ria.ru/20220705/ldpr-1800477998.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_506ab19ab3c1fe4ebe96aa402c3481cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, лдпр, леонид слуцкий (политик)
20:51 07.07.2022
 
ЛДПР будет сотрудничать с другими партиями, заявил Слуцкий

Лидер ЛДПР Слуцкий: либерал-демократы будут сотрудничать с другими партиями

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал, что либерал-демократы будут работать в тесном сотрудничестве с другими партиями по вопросам укрепления национальной экономики, соцсферы, нацпроектам.
"Мы будем работать как партия ЛДПР, как парламентская фракция в тесном сотрудничестве, как работаем и сейчас, с другими партиями над решением тех задач, которые стоят сегодня на повестке дня. Форсировано работать. Это сегодня архиважно. По вопросам укрепления национальной экономики, социальной сферы, по национальным проектам", - сказал он на встрече главы государства Владимира Путина с лидерами думских фракций.
Слуцкий также поблагодарил правительство за тесное и эффективное сотрудничество с Государственной Думой.
"Мы - партия конструктивной оппозиции и готовы к максимально слаженной работе", - заверил он.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 17:29
В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии
 
ПолитикаВладимир ПутинЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала