https://ria.ru/20220707/kudrin-1801025669.html

Путин рассказал о звонке Кудрина во время встречи с "Лидерами России"

Путин рассказал о звонке Кудрина во время встречи с "Лидерами России" - РИА Новости, 07.07.2022

Путин рассказал о звонке Кудрина во время встречи с "Лидерами России"

Президент России Владимир Путин не успел переговорить с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который позвонил ему в четверг, но обещал передать ему привет... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:50

2022-07-07T17:50

2022-07-07T20:17

политика

владимир путин

счетная палата рф

алексей кудрин

"лидеры россии"

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не успел переговорить с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который позвонил ему в четверг, но обещал передать ему привет от одного из победителей конкурса "Лидеры России".Один из участников встречи с президентом, главный инспектор департамента аудита в сфере закупок и энергокомплекса Счетной палаты Илья Чиркин рассказал, что считает свою работу не скучной, а наоборот интересной, и сообщил, что его наставником станет Кудрин."Ладно, сейчас скажу ему (Кудрину), а то он мне звонил только что, не успел с ним переговорить", - сказал Путин.Участник встречи не растерялся и попросил Путина передать Кудрину "большой привет"."Договорились. Так и сделаю", - ответил президент.Позднее вечером глава Счетной палаты в своем Telegram-канале уточнил, что все же смог связаться с президентом. "Созвонились!", - прокомментировал Кудрин.

https://ria.ru/20220707/it-1800990229.html

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Кирилл Волков

политика, владимир путин, счетная палата рф, алексей кудрин, "лидеры россии", россия