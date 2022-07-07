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Путин рассказал о звонке Кудрина во время встречи с "Лидерами России" - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин рассказал о звонке Кудрина во время встречи с "Лидерами России"
Путин рассказал о звонке Кудрина во время встречи с "Лидерами России" - РИА Новости, 07.07.2022
Путин рассказал о звонке Кудрина во время встречи с "Лидерами России"
Президент России Владимир Путин не успел переговорить с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который позвонил ему в четверг, но обещал передать ему привет... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:50
2022-07-07T20:17
политика
владимир путин
счетная палата рф
алексей кудрин
"лидеры россии"
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не успел переговорить с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который позвонил ему в четверг, но обещал передать ему привет от одного из победителей конкурса "Лидеры России".Один из участников встречи с президентом, главный инспектор департамента аудита в сфере закупок и энергокомплекса Счетной палаты Илья Чиркин рассказал, что считает свою работу не скучной, а наоборот интересной, и сообщил, что его наставником станет Кудрин."Ладно, сейчас скажу ему (Кудрину), а то он мне звонил только что, не успел с ним переговорить", - сказал Путин.Участник встречи не растерялся и попросил Путина передать Кудрину "большой привет"."Договорились. Так и сделаю", - ответил президент.Позднее вечером глава Счетной палаты в своем Telegram-канале уточнил, что все же смог связаться с президентом. "Созвонились!", - прокомментировал Кудрин.
https://ria.ru/20220707/it-1800990229.html
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политика, владимир путин, счетная палата рф, алексей кудрин, "лидеры россии", россия
17:50 07.07.2022 (обновлено: 20:17 07.07.2022)
 
Путин рассказал о звонке Кудрина во время встречи с "Лидерами России"

Путин заявил, что во время встречи с "Лидерами России" ему позвонил Кудрин

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c победителями конкурса "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c победителями конкурса "Лидеры России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не успел переговорить с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, который позвонил ему в четверг, но обещал передать ему привет от одного из победителей конкурса "Лидеры России".
Один из участников встречи с президентом, главный инспектор департамента аудита в сфере закупок и энергокомплекса Счетной палаты Илья Чиркин рассказал, что считает свою работу не скучной, а наоборот интересной, и сообщил, что его наставником станет Кудрин.
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"Ладно, сейчас скажу ему (Кудрину), а то он мне звонил только что, не успел с ним переговорить", - сказал Путин.
Участник встречи не растерялся и попросил Путина передать Кудрину "большой привет".
"Договорились. Так и сделаю", - ответил президент.
Позднее вечером глава Счетной палаты в своем Telegram-канале уточнил, что все же смог связаться с президентом. "Созвонились!", - прокомментировал Кудрин.
LIVE: Путин встречается с победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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ПолитикаВладимир ПутинСчетная палата РФАлексей Кудрин"Лидеры России"Россия
 
 
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