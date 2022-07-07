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В Подмосковье пресекли криминальную сходку нигерийцев - РИА Новости, 07.07.2022
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В Подмосковье пресекли криминальную сходку нигерийцев
В Подмосковье пресекли криминальную сходку нигерийцев - РИА Новости, 07.07.2022
В Подмосковье пресекли криминальную сходку нигерийцев
Почти 30 граждан Нигерии собрались в Подмосковье на криминальную сходку, всех их задержали силовики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:23
2022-07-07T14:23
россия
происшествия
люберцы
нигерия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 30 граждан Нигерии собрались в Подмосковье на криминальную сходку, всех их задержали силовики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в ночь на четверг нигерийцы собрались в кафе в Люберцах."Всего силовики задержали 28 граждан Нигерии, их доставили в отдел. Есть подозрения, что они могут находиться в России с нарушением закона", - рассказал источник.Правоохранители проводят проверку.
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люберцы
нигерия
московская область (подмосковье)
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россия, происшествия, люберцы, нигерия, московская область (подмосковье)
14:23 07.07.2022
 
В Подмосковье пресекли криминальную сходку нигерийцев

В подмосковных Люберцах задержали 28 нигерийцев, собравшихся на криминальную сходку

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 30 граждан Нигерии собрались в Подмосковье на криминальную сходку, всех их задержали силовики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, в ночь на четверг нигерийцы собрались в кафе в Люберцах.
"Всего силовики задержали 28 граждан Нигерии, их доставили в отдел. Есть подозрения, что они могут находиться в России с нарушением закона", - рассказал источник.
Правоохранители проводят проверку.
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РоссияПроисшествияЛюберцыНигерияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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