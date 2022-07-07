https://ria.ru/20220707/kriminal-1800935263.html

В Подмосковье пресекли криминальную сходку нигерийцев

В Подмосковье пресекли криминальную сходку нигерийцев - РИА Новости, 07.07.2022

В Подмосковье пресекли криминальную сходку нигерийцев

Почти 30 граждан Нигерии собрались в Подмосковье на криминальную сходку, всех их задержали силовики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:23

2022-07-07T14:23

2022-07-07T14:23

россия

происшествия

люберцы

нигерия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 30 граждан Нигерии собрались в Подмосковье на криминальную сходку, всех их задержали силовики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в ночь на четверг нигерийцы собрались в кафе в Люберцах."Всего силовики задержали 28 граждан Нигерии, их доставили в отдел. Есть подозрения, что они могут находиться в России с нарушением закона", - рассказал источник.Правоохранители проводят проверку.

https://ria.ru/20211207/moshennichestvo-1762598652.html

россия

люберцы

нигерия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, люберцы, нигерия, московская область (подмосковье)