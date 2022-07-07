https://ria.ru/20220707/kreml-1800902188.html

В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков

В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2022

В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о черных списках музыкантов, которым запрещено выступать в России. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:44

2022-07-07T12:44

2022-07-07T12:59

культура

культура

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о черных списках музыкантов, которым запрещено выступать в России.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800901281.html

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культура, россия, дмитрий песков