https://ria.ru/20220707/kreml-1800902188.html
В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков
В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2022
В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о черных списках музыкантов, которым запрещено выступать в России. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:44
2022-07-07T12:44
2022-07-07T12:59
культура
культура
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о черных списках музыкантов, которым запрещено выступать в России.
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культура, россия, дмитрий песков
12:44 07.07.2022 (обновлено: 12:59 07.07.2022)
В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков
Песков: в Кремле не знают о каких-либо черных списках артистов