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В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220707/kreml-1800902188.html
В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков
В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2022
В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о черных списках музыкантов, которым запрещено выступать в России. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:44
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культура
культура
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о черных списках музыкантов, которым запрещено выступать в России.
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культура, россия, дмитрий песков
12:44 07.07.2022 (обновлено: 12:59 07.07.2022)
 
В Кремле не знают о черных списках артистов, заявил Песков

Песков: в Кремле не знают о каких-либо черных списках артистов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКупола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о черных списках музыкантов, которым запрещено выступать в России.

"Мне неизвестно ничего об этом... Черные списки есть у правоохранителей, это списки тех, кто нарушает законы страны", - сказал он журналистам.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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КультураКультураРоссияДмитрий Песков
 
 
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