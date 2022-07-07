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СМИ сообщили о решении Еврокомиссии заблокировать крупный кредит Украине - РИА Новости, 07.07.2022
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СМИ сообщили о решении Еврокомиссии заблокировать крупный кредит Украине
СМИ сообщили о решении Еврокомиссии заблокировать крупный кредит Украине - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ сообщили о решении Еврокомиссии заблокировать крупный кредит Украине
Европейская комиссия приняла решение заблокировать предоставление кредита в размере 1,5 миллиарда евро Киеву из-за опасений по поводу его финансовой надежности, РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:42
2022-07-07T23:24
в мире
украина
еврокомиссия
евросоюз
экономика
владимир путин
киев
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Европейская комиссия приняла решение заблокировать предоставление кредита в размере 1,5 миллиарда евро Киеву из-за опасений по поводу его финансовой надежности, пишет Bloomberg.Еврокомиссия хочет, чтобы обеспечение кредита, который будет предоставлен Украине, составляло 70 процентов от общего объема финансирования, а не стандартные девять процентов для займов за пределами Евросоюза. Такие условия выдвигаются из-за опасений органа в том, что Киев не сможет погасить долг.Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС нужно убедиться в способности покрыть убытки в случае дефолта на Украине. Он добавил, что сейчас Комиссия занимается поиском альтернатив, благодаря которым можно было бы разделить часть рисков, связанных с выделением кредита Киеву.По данным агентства, выделенный ранее кредит в размере одного миллиарда евро также предусматривал обеспечение повышенных резервов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220702/es-1799840802.html
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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, экономика, владимир путин, киев, россия
22:42 07.07.2022 (обновлено: 23:24 07.07.2022)
 
СМИ сообщили о решении Еврокомиссии заблокировать крупный кредит Украине

Bloomberg сообщил о блокировке Еврокомиссией кредита Киеву на 1,5 миллиарда евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Европейская комиссия приняла решение заблокировать предоставление кредита в размере 1,5 миллиарда евро Киеву из-за опасений по поводу его финансовой надежности, пишет Bloomberg.
Еврокомиссия хочет, чтобы обеспечение кредита, который будет предоставлен Украине, составляло 70 процентов от общего объема финансирования, а не стандартные девять процентов для займов за пределами Евросоюза. Такие условия выдвигаются из-за опасений органа в том, что Киев не сможет погасить долг.
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По данным агентства, выделенный ранее кредит в размере одного миллиарда евро также предусматривал обеспечение повышенных резервов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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