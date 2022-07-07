22:42 07.07.2022 (обновлено: 23:24 07.07.2022)
СМИ сообщили о решении Еврокомиссии заблокировать крупный кредит Украине
Bloomberg сообщил о блокировке Еврокомиссией кредита Киеву на 1,5 миллиарда евро
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Европейская комиссия приняла решение заблокировать предоставление кредита в размере 1,5 миллиарда евро Киеву из-за опасений по поводу его финансовой надежности, пишет Bloomberg.
Еврокомиссия хочет, чтобы обеспечение кредита, который будет предоставлен Украине, составляло 70 процентов от общего объема финансирования, а не стандартные девять процентов для займов за пределами Евросоюза. Такие условия выдвигаются из-за опасений органа в том, что Киев не сможет погасить долг.
Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС нужно убедиться в способности покрыть убытки в случае дефолта на Украине. Он добавил, что сейчас Комиссия занимается поиском альтернатив, благодаря которым можно было бы разделить часть рисков, связанных с выделением кредита Киеву.
По данным агентства, выделенный ранее кредит в размере одного миллиарда евро также предусматривал обеспечение повышенных резервов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.