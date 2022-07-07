https://ria.ru/20220707/kredit-1801088742.html

СМИ сообщили о решении Еврокомиссии заблокировать крупный кредит Украине

СМИ сообщили о решении Еврокомиссии заблокировать крупный кредит Украине - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ сообщили о решении Еврокомиссии заблокировать крупный кредит Украине

Европейская комиссия приняла решение заблокировать предоставление кредита в размере 1,5 миллиарда евро Киеву из-за опасений по поводу его финансовой надежности, РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:42

2022-07-07T22:42

2022-07-07T23:24

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Европейская комиссия приняла решение заблокировать предоставление кредита в размере 1,5 миллиарда евро Киеву из-за опасений по поводу его финансовой надежности, пишет Bloomberg.Еврокомиссия хочет, чтобы обеспечение кредита, который будет предоставлен Украине, составляло 70 процентов от общего объема финансирования, а не стандартные девять процентов для займов за пределами Евросоюза. Такие условия выдвигаются из-за опасений органа в том, что Киев не сможет погасить долг.Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС нужно убедиться в способности покрыть убытки в случае дефолта на Украине. Он добавил, что сейчас Комиссия занимается поиском альтернатив, благодаря которым можно было бы разделить часть рисков, связанных с выделением кредита Киеву.По данным агентства, выделенный ранее кредит в размере одного миллиарда евро также предусматривал обеспечение повышенных резервов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220702/es-1799840802.html

https://ria.ru/20220707/evropa-1801032237.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, экономика, владимир путин, киев, россия