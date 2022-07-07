https://ria.ru/20220707/krasnoyarsk-1800966223.html

В Красноярске появились баннеры с надписью "Аляска наша"

В Красноярске появились баннеры с надписью "Аляска наша" - РИА Новости, 07.07.2022

В Красноярске появились баннеры с надписью "Аляска наша"

Власти заявили, что не имеют отношения к баннерам с надписью "Аляска наша", появившимся на рекламных щитах местного предприятия на улицах Красноярска. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:38

2022-07-07T15:38

2022-07-07T15:40

общество

россия

вячеслав володин

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КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Власти заявили, что не имеют отношения к баннерам с надписью "Аляска наша", появившимся на рекламных щитах местного предприятия на улицах Красноярска.В четверг в соцсетях и СМИ появились фото баннеров. Позже выяснилось, что их разместил Красноярский завод прицепов ALASKA. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Америка должна всегда помнить, что России есть, что возвращать, например, Аляску.Пресс-служба губернатора региона сообщила РИА Новости, что "к баннерам не имеет отношения". В мэрии тоже ответили, что "городская администрация не имеет к этому отношения", добавив, что узнали о баннерах из соцсетей.

https://ria.ru/20220706/germaniya-1800751029.html

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общество, россия, вячеслав володин