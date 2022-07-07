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В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 607 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:46
2022-07-07T12:46
2022-07-07T13:36
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МОСКВА, 7 июл- РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 607 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 555 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 780 546 случаев коронавируса, выздоровели 2 588 713 человек, умерли 44 230 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:46 07.07.2022 (обновлено: 13:36 07.07.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 142 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 607 новых случаев COVID-19, умерли десять человек