https://ria.ru/20220707/konflikt-1801088962.html

Сенатор парламента Венгрии назвал США виновниками конфликта на Украине

Сенатор парламента Венгрии назвал США виновниками конфликта на Украине - РИА Новости, 07.07.2022

Сенатор парламента Венгрии назвал США виновниками конфликта на Украине

Настоящая причина ситуации на Украине заключается не в напряженности между Москвой и Киевом, а в послевоенной стратегии США, заявил спикер парламента Венгрии... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:46

2022-07-07T22:46

2022-07-07T23:23

специальная военная операция на украине

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

донбасс

украина

россия

сша

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Настоящая причина ситуации на Украине заключается не в напряженности между Москвой и Киевом, а в послевоенной стратегии США, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер."Настоящая причина войны на Украине, которую папа Франциск назвал спровоцированной, кроется не в Донбассе и не в напряженности между Украиной и Россией, а в американской стратегии, объявленной после Второй мировой войны, согласно которой Америку надо держать внутри, Россию снаружи, а Германию внизу", - сказал Кевер. Его слова приводит агентство MTI.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Кроме того, спикер считает, что США опасно близки к потере звания "державы номер один", так как Китай в обозримом будущем обгонит их в экономическом плане.По его словам, Америка хотела бы отделить Европу от этой экономической зоны, "линия разлома которой лежит между Россией и регионами дальше на запад". Он также высказал мнение, что современная европейская политика "совершенно чужда реальности" и "полностью игнорирует самые основные экзистенциальные интересы своих собственных избирателей".Спикер парламента отметил, что во время дебатов о будущем Европы в Брюсселе на самом деле обсуждается, как Европа должна позиционировать себя, чтобы подходить США. "Спор идет о том, как мы можем быть придатками, вспомогательными силами США, которые борются с тем, что мир не будет однополярным, а будет двигаться в направлении формирования нескольких центров силы", - сказал Кёвер. Вопрос, который решит будущее человечества, по его словам, заключается в том, будет ли господствовать между этими центрами силы сотрудничество или конкуренция.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/ssha-1781950522.html

донбасс

украина

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, донбасс, украина, россия, сша