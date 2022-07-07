22:46 07.07.2022 (обновлено: 23:23 07.07.2022)
Сенатор парламента Венгрии назвал США виновниками конфликта на Украине
Спикер парламента Венгрии Кевер: причина конфликта на Украине кроется в стратегии США
Флаг Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Настоящая причина ситуации на Украине заключается не в напряженности между Москвой и Киевом, а в послевоенной стратегии США, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
"Настоящая причина войны на Украине, которую папа Франциск назвал спровоцированной, кроется не в Донбассе и не в напряженности между Украиной и Россией, а в американской стратегии, объявленной после Второй мировой войны, согласно которой Америку надо держать внутри, Россию снаружи, а Германию внизу", - сказал Кевер. Его слова приводит агентство MTI.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
"США опасно близки к потере звания державы номер один в мире, так как Китай в обозримом будущем обгонит их в экономическом плане... Кошмар Америки заключается в том, что появится единая экономическая зона от Португалии до Восточной Азии, находящиеся в которой создадут мировой экономический центр как зону свободной торговли", - сказал Кевер.
По его словам, Америка хотела бы отделить Европу от этой экономической зоны, "линия разлома которой лежит между Россией и регионами дальше на запад". Он также высказал мнение, что современная европейская политика "совершенно чужда реальности" и "полностью игнорирует самые основные экзистенциальные интересы своих собственных избирателей".
Спикер парламента отметил, что во время дебатов о будущем Европы в Брюсселе на самом деле обсуждается, как Европа должна позиционировать себя, чтобы подходить США. "Спор идет о том, как мы можем быть придатками, вспомогательными силами США, которые борются с тем, что мир не будет однополярным, а будет двигаться в направлении формирования нескольких центров силы", - сказал Кёвер. Вопрос, который решит будущее человечества, по его словам, заключается в том, будет ли господствовать между этими центрами силы сотрудничество или конкуренция.