https://ria.ru/20220707/kompozitor-1801023421.html
Избран новый председатель совета Союза композиторов России
Избран новый председатель совета Союза композиторов России - РИА Новости, 07.07.2022
Избран новый председатель совета Союза композиторов России
Композитор Александр Чайковский занял пост председателя совета Союза композиторов России, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:56
2022-07-07T17:56
2022-07-07T17:56
культура
новости культуры
александр чайковский
россия
музыка
союз композиторов россии
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Композитор Александр Чайковский занял пост председателя совета Союза композиторов России, сообщает пресс-служба."В четверг 7 июля 2022 года в Российском национальном Музее музыки состоялся очередной съезд Союза композиторов России. На съезде были избраны руководящие органы Союза композиторов России: совет, правление и ревизионная комиссия", — говорится в сообщении.По предложению Алексея Рыбникова, в связи с его переходом на должность сопредседателя совета Российского музыкального союза, председателем совета Союза композиторов России был избран народный артист России, профессор Московской консерватории, композитор Александр Чайковский, уточняет пресс-служба. Рыбников возглавлял совет организации с 2017 года.На съезде присутствовали представители 44 региональных отделений союза. Также была принята новая редакция устава, обсуждались вопросы ведения творческой и финансовой деятельности за период 2017–2022 годов.
https://ria.ru/20220705/kompozitory-1800325063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр чайковский, россия, музыка, союз композиторов россии
Избран новый председатель совета Союза композиторов России
Александр Чайковский стал новым председателем совета Союза композиторов России
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Композитор Александр Чайковский занял пост председателя совета Союза композиторов России, сообщает пресс-служба.
"В четверг 7 июля 2022 года в Российском национальном Музее музыки состоялся очередной съезд Союза композиторов России. На съезде были избраны руководящие органы Союза композиторов России: совет, правление и ревизионная комиссия", — говорится в сообщении.
По предложению Алексея Рыбникова, в связи с его переходом на должность сопредседателя совета Российского музыкального союза, председателем совета Союза композиторов России был избран народный артист России, профессор Московской консерватории, композитор Александр Чайковский, уточняет пресс-служба. Рыбников возглавлял совет организации с 2017 года.
На съезде присутствовали представители 44 региональных отделений союза. Также была принята новая редакция устава, обсуждались вопросы ведения творческой и финансовой деятельности за период 2017–2022 годов.