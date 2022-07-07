Рейтинг@Mail.ru
Избран новый председатель совета Союза композиторов России - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220707/kompozitor-1801023421.html
Избран новый председатель совета Союза композиторов России
Избран новый председатель совета Союза композиторов России - РИА Новости, 07.07.2022
Избран новый председатель совета Союза композиторов России
Композитор Александр Чайковский занял пост председателя совета Союза композиторов России, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:56
2022-07-07T17:56
культура
новости культуры
александр чайковский
россия
музыка
союз композиторов россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801023865_0:94:2373:1429_1920x0_80_0_0_7b021018ffeabdec4ebd31cedace96d6.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Композитор Александр Чайковский занял пост председателя совета Союза композиторов России, сообщает пресс-служба."В четверг 7 июля 2022 года в Российском национальном Музее музыки состоялся очередной съезд Союза композиторов России. На съезде были избраны руководящие органы Союза композиторов России: совет, правление и ревизионная комиссия", — говорится в сообщении.По предложению Алексея Рыбникова, в связи с его переходом на должность сопредседателя совета Российского музыкального союза, председателем совета Союза композиторов России был избран народный артист России, профессор Московской консерватории, композитор Александр Чайковский, уточняет пресс-служба. Рыбников возглавлял совет организации с 2017 года.На съезде присутствовали представители 44 региональных отделений союза. Также была принята новая редакция устава, обсуждались вопросы ведения творческой и финансовой деятельности за период 2017–2022 годов.
https://ria.ru/20220705/kompozitory-1800325063.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801023865_0:0:2373:1781_1920x0_80_0_0_e4e506e75d95abef414e5a148adb1609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, александр чайковский, россия, музыка, союз композиторов россии
17:56 07.07.2022
 
Избран новый председатель совета Союза композиторов России

Александр Чайковский стал новым председателем совета Союза композиторов России

© РИА Новости / Сергей ПятаковКомпозитор, пианист, педагог, профессор Московской консерватории Александр Чайковский
Композитор, пианист, педагог, профессор Московской консерватории Александр Чайковский - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Композитор Александр Чайковский занял пост председателя совета Союза композиторов России, сообщает пресс-служба.
"В четверг 7 июля 2022 года в Российском национальном Музее музыки состоялся очередной съезд Союза композиторов России. На съезде были избраны руководящие органы Союза композиторов России: совет, правление и ревизионная комиссия", — говорится в сообщении.
По предложению Алексея Рыбникова, в связи с его переходом на должность сопредседателя совета Российского музыкального союза, председателем совета Союза композиторов России был избран народный артист России, профессор Московской консерватории, композитор Александр Чайковский, уточняет пресс-служба. Рыбников возглавлял совет организации с 2017 года.
На съезде присутствовали представители 44 региональных отделений союза. Также была принята новая редакция устава, обсуждались вопросы ведения творческой и финансовой деятельности за период 2017–2022 годов.
Человек играет на синтезаторе - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 11:45Культура
Профессия композитора получит правовой статус
 
КультураНовости культурыАлександр ЧайковскийРоссияМузыкаСоюз композиторов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала