https://ria.ru/20220707/kompozitor-1801023421.html

Избран новый председатель совета Союза композиторов России

Избран новый председатель совета Союза композиторов России - РИА Новости, 07.07.2022

Избран новый председатель совета Союза композиторов России

Композитор Александр Чайковский занял пост председателя совета Союза композиторов России, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:56

2022-07-07T17:56

2022-07-07T17:56

культура

новости культуры

александр чайковский

россия

музыка

союз композиторов россии

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Композитор Александр Чайковский занял пост председателя совета Союза композиторов России, сообщает пресс-служба."В четверг 7 июля 2022 года в Российском национальном Музее музыки состоялся очередной съезд Союза композиторов России. На съезде были избраны руководящие органы Союза композиторов России: совет, правление и ревизионная комиссия", — говорится в сообщении.По предложению Алексея Рыбникова, в связи с его переходом на должность сопредседателя совета Российского музыкального союза, председателем совета Союза композиторов России был избран народный артист России, профессор Московской консерватории, композитор Александр Чайковский, уточняет пресс-служба. Рыбников возглавлял совет организации с 2017 года.На съезде присутствовали представители 44 региональных отделений союза. Также была принята новая редакция устава, обсуждались вопросы ведения творческой и финансовой деятельности за период 2017–2022 годов.

https://ria.ru/20220705/kompozitory-1800325063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр чайковский, россия, музыка, союз композиторов россии