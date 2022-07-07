https://ria.ru/20220707/kitay-1800936018.html
В Китае трех мужчин приговорили к смертной казни за убийство студентки
В Китае трех мужчин приговорили к смертной казни за убийство студентки - РИА Новости, 07.07.2022
В Китае трех мужчин приговорили к смертной казни за убийство студентки
Суд в Китае в четверг приговорил троих молодых людей к смертной казни по громкому делу об убийстве студентки в южной китайской провинции Юньнань. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:25
2022-07-07T14:25
2022-07-07T14:25
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Суд в Китае в четверг приговорил троих молодых людей к смертной казни по громкому делу об убийстве студентки в южной китайской провинции Юньнань.В четверг народный суд средней ступени Сишуанбаньна-Дайского автономного округа китайской провинции Юньнань вынес приговор по громкому делу об убийстве 21-летней студентки на юге Китая летом 2020 года.Дело об убийстве 21-летней студентки по фамилии Ли своим молодым человеком и еще двумя мужчинами стало одним из самых громких в Китае за последние годы. Как следует из уведомления, опубликованного в официальном аккаунте суда в социальной сети WeChat, суд установил, что в начале июля 2020 года 24-летний Хун Цяо, будучи молодым человеком Ли, решил убить свою девушку после одной из ссор. Для этого он попросил о помощи Чжан Чэньгуана и Цао Цзэцина, которым на момент убийства было не больше 21 года.Хун Цяо 9 июля 2020 года ночью заманил девушку в один из парков в уезде Мэнхай, Чжан Чэньгуан и Цао Цзэцин совершили убийство, а затем закопали тело. Вскоре полиция арестовала всех троих.Суд признал троих молодых людей виновными в преднамеренном убийстве и приговорил их к смертной казни. Чжан Чэнгуан и Цао Цзэцин получили отсрочку исполнения приговора на два года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, юньнань, wechat
В Китае трех мужчин приговорили к смертной казни за убийство студентки
В Китае трех мужчин приговорили к смертной казни за убийство студентки в провинции Юньнань