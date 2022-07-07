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Звезда "Твин Пикса" сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц - РИА Новости, 07.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220707/kino-1800890983.html
Звезда "Твин Пикса" сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц
Звезда "Твин Пикса" сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц - РИА Новости, 07.07.2022
Звезда "Твин Пикса" сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц
Кайл Маклахлен сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц, сообщает Deadline. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:36
2022-07-07T18:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
зои кравиц
твин пикс
дэвид линч
ченнинг татум
роберт паттинсон
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Кайл Маклахлен сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц, сообщает Deadline. В фильме также снимутся Ченнинг Татум, Кристиан Слейтер, Алия Шокат, Джина Дэвис и другие. Проект называется "Pussy Island". Главная героиня — Фрида (Наоми Аки). Она молода, амбициозна и работает официанткой. Девушка обращает внимание на филантропа и технического магната (Татум). Ей удается попасть в его близкий круг и даже отправиться на частный остров миллиардера. Она думала, что поездка для нее будет путешествием всей жизни. Но на месте Фрида понимается, что на острове есть что-то пугающее. Кайл Маклахлен известен по роли специального агента ФБР Дейла Купера в "Твин Пиксе" Дэвида Линча. Зои Кравиц снималась в "Большой маленькой лжи" и сыграла Женщину-кошку в новом "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном.
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новости культуры, кино и сериалы, зои кравиц, твин пикс, дэвид линч, ченнинг татум, роберт паттинсон
18:36 07.07.2022
 
Звезда "Твин Пикса" сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц

Звезда "Твин Пикса" Кайл Маклахлен сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц

© AP Photo / Invision/Jordan StraussЗои Кравиц
Зои Кравиц - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Кайл Маклахлен сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц, сообщает Deadline.
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)Кадр из сериала "Твин Пикс"
Кадр из сериала Твин Пикс
© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)
Кадр из сериала "Твин Пикс"
В фильме также снимутся Ченнинг Татум, Кристиан Слейтер, Алия Шокат, Джина Дэвис и другие.
Проект называется "Pussy Island". Главная героиня — Фрида (Наоми Аки). Она молода, амбициозна и работает официанткой. Девушка обращает внимание на филантропа и технического магната (Татум). Ей удается попасть в его близкий круг и даже отправиться на частный остров миллиардера. Она думала, что поездка для нее будет путешествием всей жизни. Но на месте Фрида понимается, что на острове есть что-то пугающее.
Кайл Маклахлен известен по роли специального агента ФБР Дейла Купера в "Твин Пиксе" Дэвида Линча.
Зои Кравиц снималась в "Большой маленькой лжи" и сыграла Женщину-кошку в новом "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗои КравицТвин ПиксДэвид ЛинчЧеннинг ТатумРоберт Паттинсон
 
 
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