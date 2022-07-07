https://ria.ru/20220707/kino-1800890983.html

Звезда "Твин Пикса" сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц

Звезда "Твин Пикса" сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц - РИА Новости, 07.07.2022

Звезда "Твин Пикса" сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц

Кайл Маклахлен сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц, сообщает Deadline. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:36

2022-07-07T18:36

2022-07-07T18:36

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зои кравиц

твин пикс

дэвид линч

ченнинг татум

роберт паттинсон

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Кайл Маклахлен сыграет в режиссерском дебюте Зои Кравиц, сообщает Deadline. В фильме также снимутся Ченнинг Татум, Кристиан Слейтер, Алия Шокат, Джина Дэвис и другие. Проект называется "Pussy Island". Главная героиня — Фрида (Наоми Аки). Она молода, амбициозна и работает официанткой. Девушка обращает внимание на филантропа и технического магната (Татум). Ей удается попасть в его близкий круг и даже отправиться на частный остров миллиардера. Она думала, что поездка для нее будет путешествием всей жизни. Но на месте Фрида понимается, что на острове есть что-то пугающее. Кайл Маклахлен известен по роли специального агента ФБР Дейла Купера в "Твин Пиксе" Дэвида Линча. Зои Кравиц снималась в "Большой маленькой лжи" и сыграла Женщину-кошку в новом "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном.

https://ria.ru/20220707/series-1800867157.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, зои кравиц, твин пикс, дэвид линч, ченнинг татум, роберт паттинсон