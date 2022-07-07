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В Приамурье в этом году откроют свыше 20 новых хоккейных площадок - РИА Новости, 07.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220707/khokkey-1800921154.html
В Приамурье в этом году откроют свыше 20 новых хоккейных площадок
В Приамурье в этом году откроют свыше 20 новых хоккейных площадок - РИА Новости, 07.07.2022
В Приамурье в этом году откроют свыше 20 новых хоккейных площадок
Свыше 20 новых ледовых площадок откроют в этом году в городах и поселках Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:40
2022-07-07T13:40
амурская область
общество
амурская область
тамбовский район
белогорск
свободный
сафмар
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Свыше 20 новых ледовых площадок откроют в этом году в городах и поселках Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов."В города и поселки области начали поступать новые хоккейные коробки. В этом году обустроим более 20 ледовых площадок, на это мы выделили 44 миллиона рублей из областного бюджета. Заявки на приобретение министерство по физической культуре и спорту области собрало в прошлом году. Хоккейные коробки запросили 18 городов и районов области", - приводит слова Орлова региональное правительство.Он отметил, что некоторые муниципалитеты получат по паре комплектов, среди таких - Магдагачинский, Мазановский, Селемджинский и Тамбовский районы.В некоторые населенные пункты оборудование уже поступило, в том числе в города Белогорск и Свободный, Благовещенский муниципальный округ, Магдагачинский и Архаринский районы и другие. В остальные комплекты планируют поставить до середины августа.Власти отмечают, что ледовые площадки должны были доступны не только спортсменам или школьникам, но и всем желающим.Работа по совершенствованию уличных хоккейных площадок в области ведется не первый год за счет муниципалитетов и средств бюджета региона. В прошлом году по поручению губернатора в Серышево открыли хоккейную коробку с раздевалками, две школы Юхты получили комплекты от благотворительного фонда "САФМАР". В этом году он планирует помочь с ремонтом крытого катка в Райчихинске.В Приамурье продолжается строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса в Тынде с круглогодичной ледовой ареной. Летом строительство катка должно стартовать на территории Амурского госуниверситета.
https://realty.ria.ru/20220624/magadan-1797739332.html
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тамбовский район
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общество, амурская область, тамбовский район, белогорск, свободный, сафмар, василий орлов (губернатор)
13:40 07.07.2022
 
В Приамурье в этом году откроют свыше 20 новых хоккейных площадок

Глава Приамурья Орлов: в регионе в этом году откроют свыше 20 новых хоккейных площадок

© РИА Новости / Алексей КуденкоДети играют в хоккей
Дети играют в хоккей - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дети играют в хоккей. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Свыше 20 новых ледовых площадок откроют в этом году в городах и поселках Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.
"В города и поселки области начали поступать новые хоккейные коробки. В этом году обустроим более 20 ледовых площадок, на это мы выделили 44 миллиона рублей из областного бюджета. Заявки на приобретение министерство по физической культуре и спорту области собрало в прошлом году. Хоккейные коробки запросили 18 городов и районов области", - приводит слова Орлова региональное правительство.
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Он отметил, что некоторые муниципалитеты получат по паре комплектов, среди таких - Магдагачинский, Мазановский, Селемджинский и Тамбовский районы.
В некоторые населенные пункты оборудование уже поступило, в том числе в города Белогорск и Свободный, Благовещенский муниципальный округ, Магдагачинский и Архаринский районы и другие. В остальные комплекты планируют поставить до середины августа.
Власти отмечают, что ледовые площадки должны были доступны не только спортсменам или школьникам, но и всем желающим.
Работа по совершенствованию уличных хоккейных площадок в области ведется не первый год за счет муниципалитетов и средств бюджета региона. В прошлом году по поручению губернатора в Серышево открыли хоккейную коробку с раздевалками, две школы Юхты получили комплекты от благотворительного фонда "САФМАР". В этом году он планирует помочь с ремонтом крытого катка в Райчихинске.
В Приамурье продолжается строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса в Тынде с круглогодичной ледовой ареной. Летом строительство катка должно стартовать на территории Амурского госуниверситета.
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Амурская областьОбществоАмурская областьТамбовский районБелогорскСвободныйСафмарВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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