Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне в бывшем здании СЭС Украины обнаружили кабинет националистов - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/kherson-1801031401.html
В Херсоне в бывшем здании СЭС Украины обнаружили кабинет националистов
В Херсоне в бывшем здании СЭС Украины обнаружили кабинет националистов - РИА Новости, 07.07.2022
В Херсоне в бывшем здании СЭС Украины обнаружили кабинет националистов
Военная полиция РФ в ходе плановой проверки пустующих строений Херсона обнаружила в бывшем здании санитарно-эпидемиологической службы Украины... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:08
2022-07-07T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
запорожская область
украина
промсвязьбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794303894_0:347:2854:1952_1920x0_80_0_0_bf9137f5317c27fb1d67eb14905df503.jpg
ХЕРСОН, 7 июл - РИА Новости. Военная полиция РФ в ходе плановой проверки пустующих строений Херсона обнаружила в бывшем здании санитарно-эпидемиологической службы Украины учебно-методический кабинет украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.В найденной экспозиции представлены флаги и символика националистических батальонов "Айдар", "Донбасс", шевроны отдельных бригад и подразделений. Есть находки копателей времен Великой Отечественной войны - снаряды, мины, патроны, отдельные выстрелы к РПГ и амуниция.Некоторые находки - элементы для самостоятельного изготовления самодельных взрывных устройств, детали для установки различного рода растяжек и дистанционного подрыва зарядов - свидетельствуют о проводившейся учебно-методической подготовке специалистов минно-взрывного дела.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220707/zaderzhanie-1800927098.html
https://ria.ru/20220704/obse-1799995931.html
херсонская область
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794303894_74:187:2555:2048_1920x0_80_0_0_66a87e438b9827089ecc6d0480da48c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , запорожская область, украина, промсвязьбанк
18:08 07.07.2022
 
В Херсоне в бывшем здании СЭС Украины обнаружили кабинет националистов

В Херсоне в бывшем здании СЭС Украины обнаружили методический кабинет националистов

© AP PhotoВоенные в Херсоне
Военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo
Военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 7 июл - РИА Новости. Военная полиция РФ в ходе плановой проверки пустующих строений Херсона обнаружила в бывшем здании санитарно-эпидемиологической службы Украины учебно-методический кабинет украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.
В найденной экспозиции представлены флаги и символика националистических батальонов "Айдар", "Донбасс", шевроны отдельных бригад и подразделений. Есть находки копателей времен Великой Отечественной войны - снаряды, мины, патроны, отдельные выстрелы к РПГ и амуниция.
Кадры задержания украинских силовиков, готовивших теракты в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 13:55Специальная военная операция на Украине
Силовики опубликовали видео задержания диверсионной группы в Херсоне
Некоторые находки - элементы для самостоятельного изготовления самодельных взрывных устройств, детали для установки различного рода растяжек и дистанционного подрыва зарядов - свидетельствуют о проводившейся учебно-методической подготовке специалистов минно-взрывного дела.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Автомобили ОБСЕ, въезжающие на территорию ЛНР во время ротации представителей миссии - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 09:17Специальная военная операция на Украине
В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЗапорожская областьУкраинаПромсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала