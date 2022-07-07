В Херсоне в бывшем здании СЭС Украины обнаружили кабинет националистов
В Херсоне в бывшем здании СЭС Украины обнаружили методический кабинет националистов
© AP PhotoВоенные в Херсоне
© AP Photo
Военные в Херсоне. Архивное фото
ХЕРСОН, 7 июл - РИА Новости. Военная полиция РФ в ходе плановой проверки пустующих строений Херсона обнаружила в бывшем здании санитарно-эпидемиологической службы Украины учебно-методический кабинет украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.
В найденной экспозиции представлены флаги и символика националистических батальонов "Айдар", "Донбасс", шевроны отдельных бригад и подразделений. Есть находки копателей времен Великой Отечественной войны - снаряды, мины, патроны, отдельные выстрелы к РПГ и амуниция.
Некоторые находки - элементы для самостоятельного изготовления самодельных взрывных устройств, детали для установки различного рода растяжек и дистанционного подрыва зарядов - свидетельствуют о проводившейся учебно-методической подготовке специалистов минно-взрывного дела.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.