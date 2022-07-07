https://ria.ru/20220707/kherson-1801031401.html

В Херсоне в бывшем здании СЭС Украины обнаружили кабинет националистов

В Херсоне в бывшем здании СЭС Украины обнаружили кабинет националистов - РИА Новости, 07.07.2022

В Херсоне в бывшем здании СЭС Украины обнаружили кабинет националистов

Военная полиция РФ в ходе плановой проверки пустующих строений Херсона обнаружила в бывшем здании санитарно-эпидемиологической службы Украины... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:08

2022-07-07T18:08

2022-07-07T18:08

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 7 июл - РИА Новости. Военная полиция РФ в ходе плановой проверки пустующих строений Херсона обнаружила в бывшем здании санитарно-эпидемиологической службы Украины учебно-методический кабинет украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.В найденной экспозиции представлены флаги и символика националистических батальонов "Айдар", "Донбасс", шевроны отдельных бригад и подразделений. Есть находки копателей времен Великой Отечественной войны - снаряды, мины, патроны, отдельные выстрелы к РПГ и амуниция.Некоторые находки - элементы для самостоятельного изготовления самодельных взрывных устройств, детали для установки различного рода растяжек и дистанционного подрыва зарядов - свидетельствуют о проводившейся учебно-методической подготовке специалистов минно-взрывного дела.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220707/zaderzhanie-1800927098.html

https://ria.ru/20220704/obse-1799995931.html

херсонская область

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , запорожская область, украина, промсвязьбанк