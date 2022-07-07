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Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти - РИА Новости, 07.07.2022
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Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти
Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти - РИА Новости, 07.07.2022
Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил диверсифицировать поставки нефти, сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания, посвященного... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:16
2022-07-07T12:09
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
экономика
каспийское море
новороссийск
атырау
казмунайгаз
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АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил диверсифицировать поставки нефти, сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания, посвященного развитию транспортно-транзитного потенциала.К приоритетным направлениям он отнес Транскаспийский маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море."Поручаю "КазМунайГазу" (национальная нефтегазовая компания — Прим. Ред.) проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта", — отметил президент, призвав увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.При этом отдельное внимание Токаев уделил развитию морских перевозок. Он признал, что Казахстан никогда не был морской страной и не использовал в полном объеме этот потенциал."Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу — трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря", — заявил он.Кроме того Токаев согласился, что необходимо укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.Во вторник Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил РИА Новости, что суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании на 30 суток из-за обнаружения документарных экологических нарушений. На КТК приходится около 80% экспортируемой республикой нефти, в том числе с крупнейшего месторождения Тенгиз.
https://ria.ru/20220706/kazakhstan-1800633167.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, экономика, каспийское море, новороссийск, атырау, казмунайгаз
10:16 07.07.2022 (обновлено: 12:09 07.07.2022)
 
Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти

Президент Казахстана Токаев поручил диверсифицировать поставки нефти

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил диверсифицировать поставки нефти, сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания, посвященного развитию транспортно-транзитного потенциала.
К приоритетным направлениям он отнес Транскаспийский маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море.
"Поручаю "КазМунайГазу" (национальная нефтегазовая компания — Прим. Ред.) проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта", — отметил президент, призвав увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.
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При этом отдельное внимание Токаев уделил развитию морских перевозок. Он признал, что Казахстан никогда не был морской страной и не использовал в полном объеме этот потенциал.
"Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу — трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря", — заявил он.
Кроме того Токаев согласился, что необходимо укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.
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Во вторник Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил РИА Новости, что суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании на 30 суток из-за обнаружения документарных экологических нарушений. На КТК приходится около 80% экспортируемой республикой нефти, в том числе с крупнейшего месторождения Тенгиз.
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевЭкономикаКаспийское мореНовороссийскАтырауКазмунайгаз
 
 
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