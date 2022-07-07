https://ria.ru/20220707/kazakhstan-1800856833.html

Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти

Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти - РИА Новости, 07.07.2022

Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил диверсифицировать поставки нефти, сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания, посвященного... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:16

2022-07-07T10:16

2022-07-07T12:09

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казахстан

касым-жомарт токаев

экономика

каспийское море

новороссийск

атырау

казмунайгаз

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АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил диверсифицировать поставки нефти, сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания, посвященного развитию транспортно-транзитного потенциала.К приоритетным направлениям он отнес Транскаспийский маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море."Поручаю "КазМунайГазу" (национальная нефтегазовая компания — Прим. Ред.) проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта", — отметил президент, призвав увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.При этом отдельное внимание Токаев уделил развитию морских перевозок. Он признал, что Казахстан никогда не был морской страной и не использовал в полном объеме этот потенциал."Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу — трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря", — заявил он.Кроме того Токаев согласился, что необходимо укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.Во вторник Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил РИА Новости, что суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании на 30 суток из-за обнаружения документарных экологических нарушений. На КТК приходится около 80% экспортируемой республикой нефти, в том числе с крупнейшего месторождения Тенгиз.

https://ria.ru/20220706/kazakhstan-1800633167.html

https://ria.ru/20220705/kazakhstan-1800474492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, экономика, каспийское море, новороссийск, атырау, казмунайгаз