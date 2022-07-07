10:16 07.07.2022 (обновлено: 12:09 07.07.2022)
Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти
Президент Казахстана Токаев поручил диверсифицировать поставки нефти
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил диверсифицировать поставки нефти, сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания, посвященного развитию транспортно-транзитного потенциала.
К приоритетным направлениям он отнес Транскаспийский маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море.
"Поручаю "КазМунайГазу" (национальная нефтегазовая компания — Прим. Ред.) проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта", — отметил президент, призвав увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.
При этом отдельное внимание Токаев уделил развитию морских перевозок. Он признал, что Казахстан никогда не был морской страной и не использовал в полном объеме этот потенциал.
"Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу — трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря", — заявил он.
Кроме того Токаев согласился, что необходимо укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.
Во вторник Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил РИА Новости, что суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании на 30 суток из-за обнаружения документарных экологических нарушений. На КТК приходится около 80% экспортируемой республикой нефти, в том числе с крупнейшего месторождения Тенгиз.