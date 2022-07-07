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В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника - РИА Новости, 07.07.2022
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В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника
В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника - РИА Новости, 07.07.2022
В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника
Специалисты сняли со стен станции метро "Женский факультет" в Каире картины российского художника Георгия Курасова, ранее обвинившего египетскую коллегу в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T23:52
2022-07-07T23:52
технологии
гада вали
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КАИР, 7 июл – РИА Новости. Специалисты сняли со стен станции метро "Женский факультет" в Каире картины российского художника Георгия Курасова, ранее обвинившего египетскую коллегу в плагиате и нелегальном использовании его работ.Пресс-служба оператора третьей линии метро египетской столицы RATP Dev Cairo разместила видеозапись, на которой сотрудники подземки яростно срывают со стен станции картины, ставшие предметом скандала. "RATP Dev уважает интеллектуальную собственность", - гласит подпись к видео.Метро Каира ранее принесло извинения российскому художнику Георгию Курасову за инцидент с плагиатом его работ и заявило о намерении судиться с египетской художницей, присвоившей изображения. Также сообщалось, что станцию украсят другими изображениями.Курасов заявил в среду РИА Новости, что четыре его работы с небольшими изменениями оказались на стенах станции метро "Женский факультет" в Каире, но под авторством египетской художницы Гады Вали. По словам Курасова, Вали сделала на компьютере коллаж из его картин, вырезав фигуры, и составила из них свою композицию.Художник уже контактирует с египетскими юристами с целью добиться справедливости.
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технологии, гада вали, каир (город)
23:52 07.07.2022
 
В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника

В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника Курасова

© Flickr / modenadude Метро Каира
Метро Каира - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Flickr / modenadude
Метро Каира. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 7 июл – РИА Новости. Специалисты сняли со стен станции метро "Женский факультет" в Каире картины российского художника Георгия Курасова, ранее обвинившего египетскую коллегу в плагиате и нелегальном использовании его работ.
Пресс-служба оператора третьей линии метро египетской столицы RATP Dev Cairo разместила видеозапись, на которой сотрудники подземки яростно срывают со стен станции картины, ставшие предметом скандала. "RATP Dev уважает интеллектуальную собственность", - гласит подпись к видео.
Метро Каира ранее принесло извинения российскому художнику Георгию Курасову за инцидент с плагиатом его работ и заявило о намерении судиться с египетской художницей, присвоившей изображения. Также сообщалось, что станцию украсят другими изображениями.
Курасов заявил в среду РИА Новости, что четыре его работы с небольшими изменениями оказались на стенах станции метро "Женский факультет" в Каире, но под авторством египетской художницы Гады Вали. По словам Курасова, Вали сделала на компьютере коллаж из его картин, вырезав фигуры, и составила из них свою композицию.
Художник уже контактирует с египетскими юристами с целью добиться справедливости.
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ТехнологииГада ВалиКаир (город)
 
 
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