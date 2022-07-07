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В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника
В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника - РИА Новости, 07.07.2022
В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника
Специалисты сняли со стен станции метро "Женский факультет" в Каире картины российского художника Георгия Курасова, ранее обвинившего египетскую коллегу в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T23:52
2022-07-07T23:52
2022-07-07T23:52
технологии
гада вали
каир (город)
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КАИР, 7 июл – РИА Новости. Специалисты сняли со стен станции метро "Женский факультет" в Каире картины российского художника Георгия Курасова, ранее обвинившего египетскую коллегу в плагиате и нелегальном использовании его работ.Пресс-служба оператора третьей линии метро египетской столицы RATP Dev Cairo разместила видеозапись, на которой сотрудники подземки яростно срывают со стен станции картины, ставшие предметом скандала. "RATP Dev уважает интеллектуальную собственность", - гласит подпись к видео.Метро Каира ранее принесло извинения российскому художнику Георгию Курасову за инцидент с плагиатом его работ и заявило о намерении судиться с египетской художницей, присвоившей изображения. Также сообщалось, что станцию украсят другими изображениями.Курасов заявил в среду РИА Новости, что четыре его работы с небольшими изменениями оказались на стенах станции метро "Женский факультет" в Каире, но под авторством египетской художницы Гады Вали. По словам Курасова, Вали сделала на компьютере коллаж из его картин, вырезав фигуры, и составила из них свою композицию.Художник уже контактирует с египетскими юристами с целью добиться справедливости.
https://ria.ru/20220627/egipet-1798480891.html
каир (город)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, гада вали, каир (город)
В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника
В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника Курасова
КАИР, 7 июл – РИА Новости.
Специалисты сняли
со стен станции метро "Женский факультет" в Каире картины российского художника Георгия Курасова, ранее обвинившего египетскую коллегу в плагиате и нелегальном использовании его работ.
Пресс-служба оператора третьей линии метро египетской столицы RATP Dev Cairo разместила видеозапись, на которой сотрудники подземки яростно срывают со стен станции картины, ставшие предметом скандала. "RATP Dev уважает интеллектуальную собственность", - гласит подпись к видео.
Метро Каира ранее принесло извинения российскому художнику Георгию Курасову за инцидент с плагиатом его работ и заявило о намерении судиться с египетской художницей, присвоившей изображения. Также сообщалось, что станцию украсят другими изображениями.
Курасов заявил в среду РИА Новости, что четыре его работы с небольшими изменениями оказались на стенах станции метро "Женский факультет" в Каире
, но под авторством египетской художницы Гады Вали
. По словам Курасова, Вали сделала на компьютере коллаж из его картин, вырезав фигуры, и составила из них свою композицию.
Художник уже контактирует с египетскими юристами с целью добиться справедливости.