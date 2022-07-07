https://ria.ru/20220707/kartiny-1801093522.html

В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника

В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника - РИА Новости, 07.07.2022

В метро Каира сняли нелегально размещенные работы российского художника

Специалисты сняли со стен станции метро "Женский факультет" в Каире картины российского художника Георгия Курасова, ранее обвинившего египетскую коллегу в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T23:52

2022-07-07T23:52

2022-07-07T23:52

технологии

гада вали

каир (город)

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КАИР, 7 июл – РИА Новости. Специалисты сняли со стен станции метро "Женский факультет" в Каире картины российского художника Георгия Курасова, ранее обвинившего египетскую коллегу в плагиате и нелегальном использовании его работ.Пресс-служба оператора третьей линии метро египетской столицы RATP Dev Cairo разместила видеозапись, на которой сотрудники подземки яростно срывают со стен станции картины, ставшие предметом скандала. "RATP Dev уважает интеллектуальную собственность", - гласит подпись к видео.Метро Каира ранее принесло извинения российскому художнику Георгию Курасову за инцидент с плагиатом его работ и заявило о намерении судиться с египетской художницей, присвоившей изображения. Также сообщалось, что станцию украсят другими изображениями.Курасов заявил в среду РИА Новости, что четыре его работы с небольшими изменениями оказались на стенах станции метро "Женский факультет" в Каире, но под авторством египетской художницы Гады Вали. По словам Курасова, Вали сделала на компьютере коллаж из его картин, вырезав фигуры, и составила из них свою композицию.Художник уже контактирует с египетскими юристами с целью добиться справедливости.

https://ria.ru/20220627/egipet-1798480891.html

каир (город)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, гада вали, каир (город)