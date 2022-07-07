https://ria.ru/20220707/kandinskiy-1801041943.html

Работы Кандинского вернулись в Русский музей

Работы Кандинского вернулись в Русский музей - РИА Новости, 07.07.2022

Работы Кандинского вернулись в Русский музей

В Государственный Русский музей вернулись из Италии произведения с выставки, посвященной Василию Кандинскому, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:47

2022-07-07T18:47

2022-07-07T18:47

культура

новости культуры

василий кандинский

ольга любимова

италия

россия

русский музей

выставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95345/65/953456512_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_42dea6dcbfd7d826b8372b90e3a37a31.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. В Государственный Русский музей вернулись из Италии произведения с выставки, посвященной Василию Кандинскому, сообщает пресс-служба.Сейчас проходят их распаковка и осмотр реставраторами.Выставки "Василий Кандинский – от фигуративного искусства к абстрактному" проходила в музее Палаццо Роверелла в итальянском городе Ровиго и завершилась 26 июня.Было представлено 31 произведение из фондов Русского музея. В их числе такие известные работы художника, как "Синий гребень", "Сумеречное", "Золотое облако". Важной частью экспозиции были предоставленные Русским музеем иконы, лубочные картинки и образцы русского народного искусства.Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в Россию из Италии с выставки вернулись 49 произведений.

https://ria.ru/20220706/vystavka-1800632373.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, василий кандинский, ольга любимова, италия, россия, русский музей, выставки, музеи