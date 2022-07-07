https://ria.ru/20220707/kandinskiy-1801041943.html
Работы Кандинского вернулись в Русский музей
Работы Кандинского вернулись в Русский музей - РИА Новости, 07.07.2022
Работы Кандинского вернулись в Русский музей
В Государственный Русский музей вернулись из Италии произведения с выставки, посвященной Василию Кандинскому, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:47
2022-07-07T18:47
2022-07-07T18:47
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новости культуры
василий кандинский
ольга любимова
италия
россия
русский музей
выставки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. В Государственный Русский музей вернулись из Италии произведения с выставки, посвященной Василию Кандинскому, сообщает пресс-служба.Сейчас проходят их распаковка и осмотр реставраторами.Выставки "Василий Кандинский – от фигуративного искусства к абстрактному" проходила в музее Палаццо Роверелла в итальянском городе Ровиго и завершилась 26 июня.Было представлено 31 произведение из фондов Русского музея. В их числе такие известные работы художника, как "Синий гребень", "Сумеречное", "Золотое облако". Важной частью экспозиции были предоставленные Русским музеем иконы, лубочные картинки и образцы русского народного искусства.Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в Россию из Италии с выставки вернулись 49 произведений.
https://ria.ru/20220706/vystavka-1800632373.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, василий кандинский, ольга любимова, италия, россия, русский музей, выставки, музеи
Работы Кандинского вернулись в Русский музей
Работы Кандинского вернулись в Русский музей после выставки в Италии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. В Государственный Русский музей вернулись из Италии произведения с выставки, посвященной Василию Кандинскому, сообщает пресс-служба.
Сейчас проходят их распаковка и осмотр реставраторами.
Выставки "Василий Кандинский – от фигуративного искусства к абстрактному" проходила в музее Палаццо Роверелла в итальянском городе Ровиго и завершилась 26 июня.
Было представлено 31 произведение из фондов Русского музея. В их числе такие известные работы художника, как "Синий гребень", "Сумеречное", "Золотое облако". Важной частью экспозиции были предоставленные Русским музеем иконы, лубочные картинки и образцы русского народного искусства.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила
, что в Россию из Италии с выставки вернулись 49 произведений.