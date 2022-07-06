https://ria.ru/20220706/lyubimova-1800691215.html

Любимова сообщила о возвращении работ Кандинского в Россию

Любимова сообщила о возвращении работ Кандинского в Россию - РИА Новости, 06.07.2022

Любимова сообщила о возвращении работ Кандинского в Россию

Произведения художника Василия Кандинского вернулись с выставки в Италии в Россию, всего за рубеж уезжало 49 работ, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:59

2022-07-06T14:59

2022-07-06T15:12

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культура

россия

ольга любимова

василий кандинский

зельфира трегулова

италия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Произведения художника Василия Кандинского вернулись с выставки в Италии в Россию, всего за рубеж уезжало 49 работ, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Она поблагодарила за помощь в организации возвращения российских предметов искусства МИД России, послов РФ в Италии и Финляндии, а также транспортную компанию.В выставке участвовали экспонаты, в частности, из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Краснодарского художественного музея им. Коваленко, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Тюменского музейно-просветительского объединения и Астраханской картинной галереи им. Догадина, а также работы из частной Петербургской галереи KGallery.Ранее в интервью РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что картины вернутся в музей в ближайшие дни. По ее словам, за рубеж уезжало несколько полотен.

https://ria.ru/20220616/lyubimova-1795774736.html

https://ria.ru/20220704/shvartsman-1800015541.html

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культура, россия, ольга любимова, василий кандинский, зельфира трегулова, италия, финляндия, третьяковская галерея, русский музей