14:59 06.07.2022 (обновлено: 15:12 06.07.2022)
Любимова сообщила о возвращении работ Кандинского в Россию
Любимова: работы Кандинского вернулись в Россию с выставки в Италии
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Произведения художника Василия Кандинского вернулись с выставки в Италии в Россию, всего за рубеж уезжало 49 работ, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"В Россию из Италии вернулись предметы с выставки, посвященной Василию Кандинскому. 49 произведений были представлены на выставке "Василий Кандинский – от фигуративного искусства к абстрактному". Она проходила в музее Палаццо Роверелла в Ровиго", — написала министр в своем Telegram-канале.
Она поблагодарила за помощь в организации возвращения российских предметов искусства МИД России, послов РФ в Италии и Финляндии, а также транспортную компанию.
В выставке участвовали экспонаты, в частности, из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Краснодарского художественного музея им. Коваленко, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Тюменского музейно-просветительского объединения и Астраханской картинной галереи им. Догадина, а также работы из частной Петербургской галереи KGallery.
Ранее в интервью РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что картины вернутся в музей в ближайшие дни. По ее словам, за рубеж уезжало несколько полотен.