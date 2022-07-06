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Любимова сообщила о возвращении работ Кандинского в Россию - РИА Новости, 06.07.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220706/lyubimova-1800691215.html
Любимова сообщила о возвращении работ Кандинского в Россию
Любимова сообщила о возвращении работ Кандинского в Россию - РИА Новости, 06.07.2022
Любимова сообщила о возвращении работ Кандинского в Россию
Произведения художника Василия Кандинского вернулись с выставки в Италии в Россию, всего за рубеж уезжало 49 работ, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:59
2022-07-06T15:12
культура
культура
россия
ольга любимова
василий кандинский
зельфира трегулова
италия
финляндия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Произведения художника Василия Кандинского вернулись с выставки в Италии в Россию, всего за рубеж уезжало 49 работ, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Она поблагодарила за помощь в организации возвращения российских предметов искусства МИД России, послов РФ в Италии и Финляндии, а также транспортную компанию.В выставке участвовали экспонаты, в частности, из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Краснодарского художественного музея им. Коваленко, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Тюменского музейно-просветительского объединения и Астраханской картинной галереи им. Догадина, а также работы из частной Петербургской галереи KGallery.Ранее в интервью РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что картины вернутся в музей в ближайшие дни. По ее словам, за рубеж уезжало несколько полотен.
https://ria.ru/20220616/lyubimova-1795774736.html
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культура, россия, ольга любимова, василий кандинский, зельфира трегулова, италия, финляндия, третьяковская галерея, русский музей
14:59 06.07.2022 (обновлено: 15:12 06.07.2022)
 
Любимова сообщила о возвращении работ Кандинского в Россию

Любимова: работы Кандинского вернулись в Россию с выставки в Италии

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Произведения художника Василия Кандинского вернулись с выставки в Италии в Россию, всего за рубеж уезжало 49 работ, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Россию из Италии вернулись предметы с выставки, посвященной Василию Кандинскому. 49 произведений были представлены на выставке "Василий Кандинский – от фигуративного искусства к абстрактному". Она проходила в музее Палаццо Роверелла в Ровиго", — написала министр в своем Telegram-канале.
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Она поблагодарила за помощь в организации возвращения российских предметов искусства МИД России, послов РФ в Италии и Финляндии, а также транспортную компанию.
В выставке участвовали экспонаты, в частности, из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Краснодарского художественного музея им. Коваленко, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Тюменского музейно-просветительского объединения и Астраханской картинной галереи им. Догадина, а также работы из частной Петербургской галереи KGallery.
Ранее в интервью РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что картины вернутся в музей в ближайшие дни. По ее словам, за рубеж уезжало несколько полотен.
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КультураКультураРоссияОльга ЛюбимоваВасилий КандинскийЗельфира ТрегуловаИталияФинляндияТретьяковская галереяРусский музей
 
 
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