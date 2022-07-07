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Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы
Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы - РИА Новости, 07.07.2022
Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы
Калининградская область в последние годы стала причесанной, прибранной и красивой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:14
2022-07-07T20:44
калининградская область
калининград
политика
владимир путин
"лидеры россии"
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Калининградская область в последние годы стала причесанной, прибранной и красивой, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние годы Калининградская область заметно изменилась, конечно, в лучшую сторону: стала такой причесанной, прибранной, красивой", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России"."Лидеры России" являются флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В целом она объединяет 26 различных конкурсов, проектов и олимпиад, нацеленных на поиск талантов в различных возрастных категориях и сферах деятельности.
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калининградская область
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"Девушки все яркие!" – Путин начал встречу с победителями конкурса "Лидеры России" с комплимента
Президент России Владимир Путин встречается с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".
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калининградская область, калининград, политика, владимир путин, "лидеры россии"
16:14 07.07.2022 (обновлено: 20:44 07.07.2022)
 
Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы

Путин: Калининградская область за последние годы изменилась, стала причесанной, прибранной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКафедральный собор в Калининграде
Кафедральный собор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кафедральный собор в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Калининградская область в последние годы стала причесанной, прибранной и красивой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За последние годы Калининградская область заметно изменилась, конечно, в лучшую сторону: стала такой причесанной, прибранной, красивой", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
"Лидеры России" являются флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В целом она объединяет 26 различных конкурсов, проектов и олимпиад, нацеленных на поиск талантов в различных возрастных категориях и сферах деятельности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:04
"Маршал Рокоссовский" обеспечит связь Калининграда со страной, заявил Путин
 
Калининградская областьКалининградПолитикаВладимир Путин"Лидеры России"
 
 
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