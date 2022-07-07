https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800980742.html
Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы
Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы - РИА Новости, 07.07.2022
Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы
Калининградская область в последние годы стала причесанной, прибранной и красивой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:14
2022-07-07T16:14
2022-07-07T20:44
калининградская область
калининград
политика
владимир путин
"лидеры россии"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797248702_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_72198d8393c76eb5fef38da633506303.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Калининградская область в последние годы стала причесанной, прибранной и красивой, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние годы Калининградская область заметно изменилась, конечно, в лучшую сторону: стала такой причесанной, прибранной, красивой", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России"."Лидеры России" являются флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В целом она объединяет 26 различных конкурсов, проектов и олимпиад, нацеленных на поиск талантов в различных возрастных категориях и сферах деятельности.
https://ria.ru/20220304/kaliningrad-1776495326.html
калининградская область
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797248702_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_900bde21d0e81906fbdbb593fdca1e13.jpg
"Девушки все яркие!" – Путин начал встречу с победителями конкурса "Лидеры России" с комплимента
Президент России Владимир Путин встречается с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".
2022-07-07T16:14
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, калининград, политика, владимир путин, "лидеры россии"
16:14 07.07.2022 (обновлено: 20:44 07.07.2022)
Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы
Путин: Калининградская область за последние годы изменилась, стала причесанной, прибранной