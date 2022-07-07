https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800980742.html

Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы

Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы - РИА Новости, 07.07.2022

Путин отметил положительные изменения Калининграда в последние годы

Калининградская область в последние годы стала причесанной, прибранной и красивой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:14

2022-07-07T16:14

2022-07-07T20:44

калининградская область

калининград

политика

владимир путин

"лидеры россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797248702_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_72198d8393c76eb5fef38da633506303.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Калининградская область в последние годы стала причесанной, прибранной и красивой, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние годы Калининградская область заметно изменилась, конечно, в лучшую сторону: стала такой причесанной, прибранной, красивой", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России"."Лидеры России" являются флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В целом она объединяет 26 различных конкурсов, проектов и олимпиад, нацеленных на поиск талантов в различных возрастных категориях и сферах деятельности.

https://ria.ru/20220304/kaliningrad-1776495326.html

калининградская область

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Девушки все яркие!" – Путин начал встречу с победителями конкурса "Лидеры России" с комплимента Президент России Владимир Путин встречается с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России". 2022-07-07T16:14 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калининградская область, калининград, политика, владимир путин, "лидеры россии"